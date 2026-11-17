Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: “Mi basto da sola, la terapia mi ha insegnato a riconoscere le bugie

A 33 anni, Giulia Salemi sembra aver voltato pagina in modo deciso. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la conduttrice e influencer ha scelto parole nette per descrivere il suo stato emotivo attuale, parole che — nel contesto dei rumor sulla crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli — hanno fatto rapidamente il giro del web. Nessuna conferma ufficiale di una separazione, ma un messaggio personale talmente chiaro da lasciare poco spazio all’interpretazione.

«Ho imparato a bastarmi da sola»: la dichiarazione che ha acceso i riflettori

La frase che ha scatenato tutto è precisa e diretta: «Ho imparato a bastarmi da sola». Salemi l’ha pronunciata nell’intervista a Vanity Fair, e da lì è rimbalzata su ogni piattaforma. Non è una frecciata esplicita, non è un attacco. È qualcosa di più sottile e, per certi versi, più significativo: una dichiarazione di indipendenza emotiva che arriva in un momento in cui i gossip sulla coppia si moltiplicano.

Va detto con chiarezza: né Giulia Salemi né Pierpaolo Pretelli — 36 anni, padre del figlio di Salemi — hanno confermato ufficialmente una rottura. Quello che circola sui siti di gossip è interpretazione, non dichiarazione. La crisi di coppia tra i due è un tema che i media stanno trattando con insistenza, ma l’unico dato solido rimane ciò che Salemi ha scelto di dire pubblicamente: che si è lavorata, che è cambiata, che non ha più bisogno di appoggiarsi a qualcuno per sentirsi intera.

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Terapia e studio: gli strumenti che Salemi dice di aver usato

Nella stessa fase comunicativa, Salemi ha aggiunto un dettaglio importante: il suo percorso di crescita personale non è stato casuale. «Grazie a studio e terapia», ha spiegato, è riuscita a smascherare le bugie e a riconoscere le dinamiche tossiche. Non ha specificato a chi si riferisse, né ha fatto nomi. Ma il collegamento che molti hanno fatto — inevitabilmente — è con la relazione che ha condiviso pubblicamente con Pretelli.

Che cosa significa, concretamente, imparare a riconoscere le dinamiche tossiche attraverso un percorso terapeutico? Per chi ha vissuto una relazione molto esposta — come quella tra due personaggi televisivi che si sono conosciuti all’interno di un reality — il confine tra la vita privata e la narrazione pubblica diventa spesso un problema in sé. La terapia, in questi contesti, serve anche a distinguere ciò che si sente davvero da ciò che si recita, consapevolmente o no, davanti a una telecamera o a un pubblico di follower.

Salemi non ha mai detto di aver subito comportamenti specifici da parte di Pretelli. Le dinamiche tossiche a cui fa riferimento restano nel perimetro della sua esperienza personale, senza attribuzioni esplicite. Qualsiasi lettura più dettagliata sarebbe speculazione, e non è questo il livello a cui si è mossa lei stessa.

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Una coppia nata sotto i riflettori: il peso della visibilità

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti e innamorati davanti a milioni di telespettatori. Il tipo di relazione che si costruisce in quel contesto porta con sé una pressione particolare: ogni litigio, ogni distanza, ogni silenzio sui social diventa materiale per interpretazioni esterne. È un meccanismo che Salemi conosce bene, e che probabilmente ha contribuito a rendere ancora più urgente il suo percorso verso l’autonomia emotiva.

Il fatto che abbiano un figlio insieme aggiunge un livello di complessità ulteriore a tutta la vicenda. Anche su questo punto, però, non ci sono dichiarazioni pubbliche che chiariscano come stanno gestendo la situazione attuale. Qualsiasi dettaglio in più, al momento, appartiene al regno delle ipotesi.

Cosa resta, al netto del gossip

Al di là della crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli — confermata o meno che sia — quello che emerge dall’intervista a Vanity Fair è il ritratto di una donna che ha scelto di investire su sé stessa. Studio, terapia, consapevolezza: strumenti concreti, non slogan motivazionali. Salemi non si presenta come una vittima né come chi ha trovato risposte definitive. Si presenta come qualcuno che ha smesso di aspettare che le cose migliorassero dall’esterno.

Per chi segue la coppia da anni, il tono di queste dichiarazioni è diverso da quello delle crisi passeggere. Ma restare nel perimetro dei fatti significa riconoscere che una dichiarazione di indipendenza emotiva non equivale a un comunicato di separazione. Quello che Salemi ha detto è reale e significativo. Quello che ne seguirà, lo sapremo solo se e quando uno dei due sceglierà di dirlo chiaramente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.