Jalisse a Sanremo 2027 dopo 29 no consecutivi: la decisione di Stefano De Martino che sorprende tutti

Ci sono storie nel mondo della musica italiana che sembrano scritte apposta per testare la resistenza umana. Quella dei Jalisse è una di queste: Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno bussato alla porta del Festival di Sanremo per quasi tre decenni, collezionando rifiuto dopo rifiuto, finché Stefano De Martino non ha deciso di riscrivere il finale. I Jalisse a Sanremo 2027 sono ufficialmente tra i big in gara, e la notizia ha già fatto il giro dei social con la velocità di chi aspettava questo momento da una vita intera.

Ventinove no, poi la svolta di Sanremo 2027

Il numero che circola ovunque in queste ore è 29: tanti sarebbero stati i tentativi falliti dei Jalisse di tornare sul palco dell’Ariston dopo la vittoria del 1997 con Fiumi di parole. Ventinove esclusioni consecutive, una dopo l’altra, anno dopo anno. Un record involontario che il duo si era guadagnato a forza di presentare candidature e ricevere porte chiuse, diventando quasi un simbolo pop dell’ostinazione artistica italiana.

Ora quella sequenza si interrompe. Jalisse parteciperà a Sanremo 2027 nella categoria big, inserita nella lista dal nuovo direttore artistico. Per Alessandra Drusian e Fabio Ricci si tratta di un ritorno atteso da circa trent’anni, da quando Fiumi di parole li aveva consacrati come una delle coppie musicali più amate del panorama italiano.

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Stefano De Martino direttore artistico: la prima firma che conta

Questa è anche la prima grande stagione sanremese targata Stefano De Martino nel ruolo di direttore artistico, e la scelta di includere i Jalisse tra i big racconta già qualcosa del suo approccio. De Martino ha scelto di puntare su un duo che porta con sé una storia riconoscibile, un passato discografico solido e — va detto — una narrazione mediatica già costruita e pronta.

Includere i Jalisse significa portare sul palco dell’Ariston una storia che il pubblico conosce, una di quelle traiettorie che funzionano perché mescolano nostalgia, riscatto e curiosità genuina. Cosa proporrà il duo dopo così tanto tempo lontano dalla gara? Con quale brano si presenteranno? Sono domande che tengono viva l’attenzione nei mesi che separano dall’edizione del festival.

Chi sono Alessandra Drusian e Fabio Ricci

Alessandra Drusian e Fabio Ricci formano i Jalisse da prima della loro esplosione commerciale degli anni Novanta. La vittoria a Sanremo con Fiumi di parole — brano rimasto nell’immaginario collettivo italiano e ancora oggi riconoscibilissimo — aveva aperto loro le porte di una carriera internazionale, con partecipazioni all’Eurovision Song Contest e collaborazioni all’estero.

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Nonostante i 29 tentativi di rientro al Festival siano stati sistematicamente respinti, il duo non ha mai smesso di fare musica né di provarci. Quella costanza — che qualcuno ha letto come testardaggine, altri come fedeltà a un sogno — è diventata parte integrante della loro identità pubblica. Oggi quella stessa costanza trova una risposta diversa da tutte le precedenti.

Perché questa storia funziona oltre il gossip

C’è qualcosa di più di un semplice annuncio di lineup in questa notizia. La partecipazione dei Jalisse a Sanremo 2027 tocca un tema che il pubblico sente proprio: la perseveranza di fronte al rifiuto istituzionale ripetuto. Non è frequente che una storia del genere si concluda con un lieto fine così netto, e questo spiega in parte l’eco che la notizia ha generato.

Per De Martino, la scelta ha anche un valore simbolico chiaro: segnalare che la sua gestione artistica del Festival guarda alla storia della musica italiana senza pregiudizi, recuperando figure che altri avevano tenuto fuori. Se poi la scommessa musicale reggerà — se il brano che i Jalisse porteranno sul palco saprà convincere giuria e pubblico — lo si scoprirà solo nel 2027. Per ora, il semplice fatto che ci saranno è già una notizia che vale la pena raccontare.

Puoi seguire gli aggiornamenti ufficiali sul Festival attraverso il sito ufficiale di Rai Play dedicato al Festival di Sanremo. Intanto, per Alessandra Drusian e Fabio Ricci, l’attesa di quasi trent’anni sembra finalmente finita — e il palco dell’Ariston li aspetta di nuovo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.