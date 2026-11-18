Chiara Ferragni rompe il silenzio: tra Pandoro gate e la separazione da Fedez, ecco cosa ha detto

A quasi tre anni dallo scoppio dello scandalo, Chiara Ferragni ha deciso di riprendere la parola. In un’intervista rilasciata a Paris Match nel gennaio 2026, l’imprenditrice e influencer milanese ha affrontato per la prima volta con una certa ampiezza due capitoli che l’hanno segnata profondamente: il caso del chiara ferragni pandoro gate e la fine del matrimonio con Fedez. Le sue dichiarazioni hanno rimesso in moto un dibattito che sembrava essersi sopito, riportando al centro dell’attenzione una vicenda che aveva tenuto l’Italia incollata agli schermi per mesi.

L’assoluzione e la fine di un incubo durato due anni

Il punto di partenza è una notizia che Ferragni ha voluto condividere con sollievo: l’assoluzione nel caso del Pandoro Gate. Dopo mesi di procedimenti, l’influencer è stata prosciolta dalle accuse che le erano state mosse. Ferragni stessa ha descritto il periodo trascorso come «un incubo lungo due anni», parole che restituiscono la misura di quanto quella fase sia stata pesante sul piano personale, professionale e psicologico.

Il Pandoro Gate era esploso intorno al dicembre 2023, quando erano emerse contestazioni legate a operazioni di beneficenza collegate alla vendita di prodotti in co-branding. Le polemiche avevano travolto Ferragni in modo repentino, con effetti immediati sulla sua immagine pubblica. L’assoluzione, arrivata dopo un lungo iter, rappresenta per lei la chiusura formale di una vicenda giudiziaria che l’aveva messa sotto pressione in modo costante.

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Nell’intervista a Paris Match, Ferragni ha sottolineato di volersi riprendere la vita e riacquistare la propria voce: un segnale chiaro che il silenzio degli ultimi mesi è stato una scelta consapevole, non una resa. Chi la segue da anni sa che il suo stile comunicativo è sempre stato diretto e frequente; il fatto di essersi fermata ha avuto un peso specifico tutto suo.

Fedez e la fine del matrimonio: “è scappato nel momento peggiore”

Accanto al capitolo giudiziario, Ferragni ha parlato anche della separazione da Fedez, il rapper con cui aveva costruito una delle coppie più seguite d’Italia. Il matrimonio si è concluso, secondo quanto riportato dalle fonti, a partire dal dicembre 2023 — esattamente nello stesso periodo in cui il chiara ferragni pandoro gate stava esplodendo in tutta la sua portata mediatica.

Nell’intervista, Ferragni ha dichiarato che Fedez «è scappato nel momento peggiore», una frase che dice molto sul modo in cui lei ha vissuto quella doppia crisi simultanea. Perdere la stabilità pubblica e quella privata nello stesso frangente è una condizione che pochi riescono a gestire senza conseguenze. Ferragni non ha cercato di nascondere la difficoltà, ma ha scelto di raccontarla in modo diretto, senza eccessi drammatici.

La coppia aveva due figli insieme e rappresentava, nell’immaginario collettivo italiano, un modello di vita aspirazionale costruito sui social. La loro separazione aveva già alimentato settimane di speculazioni; le parole di Ferragni a Paris Match aggiungono ora una prospettiva in prima persona, che fino a questo momento era mancata.

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Il ritorno pubblico e la scelta di parlare adesso

La domanda che in molti si sono posti è: perché proprio adesso? La risposta sembra stare nell’assoluzione stessa. Finché il procedimento era aperto, parlare apertamente del chiara ferragni pandoro gate avrebbe potuto avere conseguenze legali o mediatiche difficili da controllare. Con la sentenza favorevole, Ferragni si trova in una posizione diversa: può raccontare la propria versione senza il rischio di alimentare una narrativa processuale ancora in corso.

C’è anche una componente più personale. Descrivere quei due anni come un incubo e dichiarare di voler riacquistare la propria voce suggerisce che il silenzio non fosse soltanto strategico, ma anche il risultato di un esaurimento reale. Tornare a parlare, e farlo su un magazine internazionale come Paris Match, è un gesto preciso: Ferragni non si rivolge soltanto al pubblico italiano, ma a una platea più ampia, come a voler ridefinire la propria immagine su scala globale.

Per approfondire le dichiarazioni originali rilasciate dall’influencer, è possibile consultare l’articolo della Gazzetta dello Sport che riporta i passaggi salienti dell’intervista.

Quello che emerge, al di là delle singole dichiarazioni, è il ritratto di una persona che ha attraversato una crisi profonda su più fronti contemporaneamente e che ora, con l’assoluzione in tasca e una separazione ormai metabolizzata, sceglie di raccontarsi senza filtri. Se questo segni davvero l’inizio di un nuovo capitolo professionale e comunicativo per Ferragni, lo si capirà nei prossimi mesi — ma il tono dell’intervista lascia pochi dubbi sulla sua intenzione di non sparire dalla scena.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.