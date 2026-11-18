Tale e Quale Show 16, la finale: chi sono i concorrenti rimasti e quali imitazioni li vedranno protagonisti

La stagione 16 di Tale e Quale Show si avvicina al traguardo finale. Dopo settimane di imitazioni, trasformazioni sceniche e colpi di scena, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 è pronto a incoronare il vincitore di questa edizione, partita il 23 settembre 2026 e arrivata ora alla sua puntata conclusiva. Il tale e quale show 16 finale è l’appuntamento più atteso dell’intera stagione, quello in cui tutto si decide.

Una stagione partita forte, con una giuria rinnovata

Fin dalla prima puntata, la sedicesima edizione ha puntato su una giuria capace di mescolare ironia, competenza musicale e personalità televisiva. Al fianco del padrone di casa Carlo Conti siedono Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio: tre figure con background molto diversi, capaci di alternare giudizi tecnici a momenti di puro intrattenimento. Malgioglio, veterano del programma, porta la sua conoscenza enciclopedica del mondo della musica pop. Siani introduce uno sguardo da commediante che spesso coglie dettagli inaspettati nelle performance. Lamborghini, la più “pop” del trio, rappresenta il punto di vista del pubblico più giovane.

Questa combinazione ha funzionato: la stagione ha mantenuto un ritmo sostenuto, con concorrenti chiamati ogni settimana a reinventarsi in nuovi artisti, spesso lontanissimi dalla propria identità musicale o televisiva.

Gli 11 concorrenti ancora in gara alla vigilia della finale

Nella puntata dell’11 novembre 2026, identificata come la penultima dell’edizione, erano ancora 11 i concorrenti in gara. Un numero significativo, che ha reso la competizione aperta fino all’ultimo: nessuna eliminazione drastica nelle settimane precedenti ha ridotto il campo in modo netto, lasciando la finale con un cast ancora ampio e variegato.

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Proprio questa ampiezza rende la puntata conclusiva del tale e quale show 16 particolarmente imprevedibile. Con 11 concorrenti ancora in gioco, la finale si trasforma in una vera maratona di imitazioni, in cui ogni performance conta e il margine tra vittoria e sconfitta può ridursi a pochissimi punti.

In quella penultima puntata era presente in giuria anche Leonardo Pieraccioni come ospite: un segnale di come il programma abbia continuato a portare volti noti del mondo dello spettacolo italiano per arricchire la serata.

Chi siede in giuria nella finale: Marco Masini e Valentina Persia

Per la puntata finale, la produzione ha scelto due ospiti d’eccezione. Marco Masini e Valentina Persia si uniscono alla giuria fissa composta da Lamborghini, Siani e Malgioglio. Una scelta che aggiunge ulteriore peso specifico al momento conclusivo: Masini porta un punto di vista da artista musicale di lungo corso, capace di valutare con precisione le imitazioni dei cantanti. Valentina Persia, invece, è una presenza televisiva consolidata, nota per il suo senso dell’umorismo e la capacità di leggere le performance con occhio critico ma mai severo.

La presenza di giudici ospiti nella finale è una tradizione del programma: serve ad alzare il livello del confronto e a dare ai concorrenti un pubblico ancora più qualificato davanti al quale esibirsi nell’ultima, decisiva serata.

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Perché il tale e quale show 16 finale è un evento televisivo da seguire

Al di là della competizione, la finale di Tale e Quale Show è sempre un momento di televisione pura. Il format ideato da Carlo Conti — che ne è anche conduttore da anni — riesce a tenere insieme intrattenimento popolare, musica dal vivo e una componente quasi artigianale, quella del trucco e del costume che trasforma un volto noto in un artista completamente diverso.

Nella sedicesima edizione, questa formula si è confermata efficace. Partita il 23 settembre 2026, la stagione ha attraversato quasi due mesi di programmazione settimanale, costruendo un racconto fatto di progressioni, sorprese e qualche delusione. La finale è il capitolo conclusivo di questa storia, il momento in cui i punteggi accumulati nelle settimane precedenti si sommano alle performance della serata per determinare il campione della 16ª edizione.

Per chi vuole seguire la diretta o recuperare le puntate, il punto di riferimento ufficiale resta il sito e la piattaforma di Rai, dove sono disponibili anche i materiali dell’ufficio stampa relativi alla stagione in corso.

Quella di questa settimana è dunque la serata che chiude un ciclo iniziato quasi due mesi fa. Con 11 concorrenti ancora in gioco, una giuria allargata con Masini e Persia e Carlo Conti alla guida, il tale e quale show 16 finale si preannuncia come una delle serate più dense dell’intera stagione televisiva autunnale di Rai 1.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.