Nicolò Zenga e Marina Crialesi aspettano il primo figlio: la gioia dopo la lotta contro l’infertilità

La notizia che in molti aspettavano è arrivata: Nicolò Zenga e Marina Crialesi aspettano il loro primo figlio. Un annuncio che vale doppio, perché dietro c’è un percorso lungo e faticoso — cinque anni di tentativi, una diagnosi di infertilità sine causa e un ricorso alla procreazione medicalmente assistita — che la coppia ha scelto di raccontare apertamente, senza filtri. La notizia della gravidanza di Nicolò Zenga e Marina Crialesi ha commosso chi li segue da tempo, e non è difficile capire perché.

Chi sono Nicolò Zenga e Marina Crialesi

Nicolò Zenga, 36 anni, è il figlio del celebre portiere Walter Zenga, che con questo annuncio diventa nonno per la prima volta attraverso di lui. Suo fratello Andrea Zenga è noto al pubblico televisivo per aver partecipato come concorrente al Grande Fratello VIP. Nicolò ha costruito il suo percorso lontano dai riflettori del calcio paterno, ma non è certo estraneo al mondo dello spettacolo: ha conosciuto Marina Crialesi proprio attraverso i social media, in uno di quei incontri digitali che oggi sono tutt’altro che rari.

Marina, 37 anni, è un’attrice con una carriera solida alle spalle. Il grande pubblico la conosce soprattutto per il suo ruolo nella soap opera Un posto al sole, una delle produzioni italiane più longeve e seguite. Una donna abituata alla scena, ma che in questi anni ha dimostrato anche una rara capacità di aprirsi sulla sua vita privata nei momenti più difficili.

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Il matrimonio e la scelta di condividere il dolore dell’infertilità

Nicolò e Marina si sono sposati il 21 novembre 2021 a Roma, in una cerimonia resa ancora più speciale dal fatto che a officiare il rito è stata la campionessa paralimpica Bebe Vio. Un dettaglio che dice molto sulla cerchia umana che li circonda e sul tipo di persone che sono.

Già allora, però, il desiderio di allargare la famiglia era presente. E quello che è venuto dopo non è stato semplice. Circa due anni fa la coppia aveva scelto di rendere pubblica la propria battaglia contro l’infertilità, condividendo sui social immagini ospedaliere e riferimenti ai trattamenti medici in corso. Una scelta coraggiosa, in un ambito — quello della fertilità — che molte coppie vivono ancora nel silenzio e nella solitudine.

La diagnosi ricevuta era quella di infertilità sine causa: nessuna ragione clinica identificata, il che spesso rende il percorso ancora più frustrante, perché non c’è un problema specifico da risolvere, solo la speranza che i trattamenti funzionino. E nel loro caso, alla fine, ha funzionato.

Cinque anni di tentativi e il percorso di PMA

Quello di Nicolò Zenga e Marina Crialesi è stato, nei fatti, un percorso estenuante: cinque anni di tentativi complessivi, con un tratto di almeno tre anni caratterizzato da visite, operazioni, medicine, diete e iniezioni dolorose. La procreazione medicalmente assistita (PMA) è stata parte integrante di questo cammino, e la coppia non ha mai cercato di minimizzarlo o nasconderlo.

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Parlare apertamente di infertilità in Italia non è ancora scontato. Farlo da una posizione pubblica, come quella di un personaggio noto e di un’attrice televisiva, ha un peso diverso: significa dare voce a migliaia di coppie che vivono la stessa esperienza nell’ombra. Per questo l’annuncio della gravidanza di Nicolò Zenga e Marina Crialesi ha avuto una risonanza che va oltre il semplice gossip di coppia.

L’annuncio sui social e l’arrivo previsto nel 2027

La coppia ha scelto di comunicare la lieta notizia attraverso un video pubblicato sui propri canali social, a novembre 2026. Un formato diretto, personale, coerente con il modo in cui hanno sempre gestito la loro comunicazione pubblica — senza intermediari, senza comunicati stampa, parlando direttamente a chi li segue.

Il bambino o la bambina è atteso per il 2027. Walter Zenga, leggenda del calcio italiano e internazionale, si prepara dunque a un ruolo nuovo: quello di nonno. Un passaggio generazionale che in famiglia assume un sapore ancora più intenso, visto il percorso che Nicolò e Marina hanno dovuto affrontare per arrivarci.

Cinque anni non sono pochi. Sono anni di speranze, delusioni, trattamenti e resilienza. Il fatto che oggi Nicolò Zenga e Marina Crialesi possano annunciare la loro gravidanza è, per chi conosce la storia, qualcosa di più di una bella notizia: è la conclusione — per ora — di una storia che meritava un finale così.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.