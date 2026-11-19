Cesare Cremonini, ‘Amateur Forever’ su Sky: dentro il dietro le quinte dell’album che lo ha cambiato

L’8 dicembre 2026 segna un appuntamento da non perdere per i fan di Cesare Cremonini: su Sky arriva in esclusiva Cremonini – Amateur Forever, il documentario che racconta dall’interno la nascita di Amateur, il suo decimo album di inediti. Se sei curioso di capire come lavora davvero uno dei cantautori più seguiti d’Italia — lontano dai palchi e dai riflettori — questo è esattamente il tipo di racconto che cercavi. Il Cesare Cremonini Amateur Forever documentario promette di essere qualcosa di più di un semplice “dietro le quinte”: una finestra autentica sul processo creativo di un artista al suo decimo capitolo discografico.

Dove e quando vedere il documentario

Le date e le piattaforme sono già fissate. Cremonini – Amateur Forever debutta martedì 8 dicembre 2026 alle 21:00 su Sky Documentaries, con una seconda messa in onda alle 21:30 su Sky Uno. Chi preferisce lo streaming può recuperarlo su NOW, dove il documentario sarà disponibile in esclusiva. Niente cinema, niente altre piattaforme: Sky e NOW hanno i diritti esclusivi, il che rende questo un evento televisivo nel senso più classico del termine — un appuntamento preciso, da segnare in agenda.

La data dell’8 dicembre non è casuale: è una festività, un giorno in cui molti italiani hanno più tempo per sedersi davanti a uno schermo. Una scelta di distribuzione che punta a massimizzare la visibilità del progetto.

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Chi ha girato il documentario e dove è stato filmato

Dietro la macchina da presa c’è Pepsy Romanoff, il regista che ha firmato Cremonini – Amateur Forever. Le riprese sono partite a marzo, con Londra come location principale — una città che ha una lunga storia come polo creativo per artisti di tutto il mondo e che evidentemente ha fatto da cornice a una parte significativa del lavoro sull’album.

Seguire il processo creativo di un album dall’inizio significa entrare in studio quando le canzoni non esistono ancora, quando sono appena abbozzi, idee a metà. È in questo spazio — spesso caotico, a volte frustrante — che il Cesare Cremonini Amateur Forever documentario si inserisce, documentando come Amateur ha preso forma brano dopo brano.

Gli artisti che compaiono nel film

Uno degli aspetti più interessanti del documentario è la presenza di altri artisti. Nel film compaiono Salmo, Malika Ayane, Fabri Fibra e Donny McCaslin. Si tratta di nomi che coprono universi musicali molto diversi tra loro: dal rap italiano di Salmo e Fabri Fibra alla sensibilità pop di Malika Ayane, fino al sassofonista americano Donny McCaslin — noto, tra le altre cose, per aver suonato nell’ultimo album di David Bowie, Blackstar.

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La presenza di questi artisti suggerisce che Amateur sia stato costruito attraverso incontri e collaborazioni, non in isolamento. E che il documentario non si limiti a inquadrare Cremonini da solo in studio, ma catturi anche queste interazioni — momenti in cui la musica nasce dal confronto.

Il significato di un decimo album di inediti

Amateur è il decimo album di inediti di Cesare Cremonini. Un numero che in sé racconta una carriera lunga, coerente, costruita nel tempo. Arrivare al decimo disco — e scegliere di chiamarlo Amateur, termine che in francese e in inglese rimanda a chi fa qualcosa per amore, non per obbligo — è una dichiarazione di intenti precisa. Come se Cremonini volesse ricominciare ogni volta da zero, con la stessa curiosità del principiante.

Il Cesare Cremonini Amateur Forever documentario si inserisce in questa logica: non celebra semplicemente un traguardo, ma cerca di capire cosa significa, per un artista a questo punto della carriera, mettersi ancora in gioco. Seguire quel processo su Sky e NOW, dall’8 dicembre, è l’occasione per rispondere — almeno in parte — a quella domanda.

Per chi vuole saperne di più prima della messa in onda, Sky TG24 ha già pubblicato un approfondimento dedicato al progetto. L’appuntamento con il film, nel frattempo, è fissato: martedì 8 dicembre, ore 21:00, Sky Documentaries.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.