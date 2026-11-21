Charles Spencer a Verissimo: il fratello di Lady Diana si racconta per la prima volta in Italia

È un appuntamento televisivo che difficilmente si ripete: Charles Spencer, nono Conte Spencer e fratello della principessa Diana, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per la sua prima intervista esclusiva per la televisione italiana. L’occasione di ascoltare direttamente da lui la memoria di Diana — a quasi trent’anni dalla sua morte — rende l’atteso appuntamento di domenica 22 novembre 2026 alle 15:45 su Canale 5 qualcosa di più di una semplice ospitata televisiva. Il passaggio di Charles Spencer a Verissimo è già diventato uno degli eventi dell’autunno televisivo italiano.

Chi è Charles Spencer, il conte che parla per la prima volta all’Italia

Charles Spencer è nato il 20 maggio 1964 ed è il nono Conte Spencer, nonché fratello minore di Lady Diana. Non è soltanto un membro dell’aristocrazia britannica: nel corso degli anni ha costruito una carriera autonoma come autore, giornalista e conduttore televisivo. Ha lavorato per NBC News e ha collaborato con testate di primo piano come The Guardian, Daily Telegraph e The Sunday Telegraph. Una figura pubblica a tutto tondo, quindi, che conosce bene il funzionamento dei media — il che rende ancora più significativa la scelta di rilasciare la sua prima intervista esclusiva alla televisione italiana proprio a Verissimo.

Sul piano personale, Charles Spencer è padre di sette figli: Catherine, detta Kitty, nata nel 1990; le gemelle Eliza e Katya, nate nel 1992; Louis, nato nel 1994; Edmund, nato nel 2003; Lara, nata nel 2006; e Charlotte Diana, nata nel 2012 — un nome, quest’ultimo, che è già un omaggio alla sorella scomparsa.

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Il libro su Diana e il significato dell’intervista a Verissimo

Charles Spencer ha scritto un libro dedicato alla sorella, intitolato Canto del cigno. Diana, mia sorella, che rappresenta uno dei contributi più diretti e personali alla memoria della principessa. L’intervista a Verissimo si inserisce in questo percorso di testimonianza pubblica, con la particolarità di rivolgersi per la prima volta al pubblico italiano.

L’appuntamento arriva in un momento di rinnovata attenzione verso la figura di Diana: il 31 agosto 2027 segnerà infatti i trent’anni dalla sua morte, e il periodo che precede quella ricorrenza è naturalmente denso di riflessioni, documentari e interviste. La presenza di suo fratello in uno studio televisivo italiano — quello di Silvia Toffanin, nota per la sua capacità di creare un clima di dialogo autentico — è in questo senso un segnale preciso: c’è ancora molto da dire, e Spencer ha scelto Verissimo come sede per dirlo in Italia.

Perché l’intervista a Verissimo è un evento raro

Non capita spesso che un membro diretto della famiglia Spencer si conceda a un programma televisivo straniero in esclusiva. Il fatto che Charles Spencer a Verissimo rappresenti un debutto assoluto per la televisione italiana conferisce all’appuntamento un peso specifico che va oltre il normale interesse per la Royal Family. Non si tratta di un tabloid britannico, né di un documentario già circolato in altri paesi: è una conversazione inedita, condotta da Silvia Toffanin, in cui il conte Spencer potrà raccontare la sorella con la libertà di chi ha scelto consapevolmente dove e come farlo.

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Il programma Verissimo ha una lunga tradizione di interviste a ospiti internazionali di rilievo, ma un’esclusiva di questo calibro — un testimone diretto della vita e della morte di Lady Diana — è oggettivamente fuori dall’ordinario. La notizia ha già generato ampia attenzione nei giorni precedenti la messa in onda, con numerosi media italiani che hanno segnalato l’appuntamento come uno degli eventi della stagione televisiva autunnale.

Cosa aspettarsi dall’intervista del 22 novembre 2026

Charles Spencer è una fonte diretta, non mediata, sulla vita di Diana. Come fratello, come testimone della sua storia familiare e come autore di Canto del cigno. Diana, mia sorella, porta con sé una prospettiva che nessun biografo esterno può replicare. L’intervista con Silvia Toffanin è attesa domenica 22 novembre 2026 alle 15:45 su Canale 5, e sarà disponibile anche su Mediaset Infinity per chi vorrà rivederla.

A quasi trent’anni dalla morte di Diana, la voce di suo fratello resta una delle poche in grado di restituire un ritratto autentico di chi fosse davvero quella donna prima ancora di essere una principessa. E il fatto che abbia scelto l’Italia — e Verissimo — per farlo è, di per sé, già una notizia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.