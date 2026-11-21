Luisa Ranieri chiude le riprese di La Preside 2: quando arriva su Rai nel 2027

Le riprese di La Preside 2 sono in corso e la data sul calendario è già segnata: 18 dicembre 2026, giorno in cui il set chiuderà ufficialmente i battenti. Poi toccherà aspettare il 2027 per vedere Luisa Ranieri tornare in prima serata su Rai con i panni di Eugenia Liguori, la preside che nella prima stagione ha conquistato quasi 5 milioni di spettatori alla prima puntata. Un ritorno atteso, costruito con cura, e che arriva forte di numeri che poche fiction italiane possono vantare.

Dodici settimane di riprese tra Roma e Napoli

La macchina produttiva di La Preside 2 si è messa in moto alla fine di settembre 2026. Da allora, la troupe lavora su due set principali: Roma e Napoli, le stesse città che nella prima stagione hanno fatto da sfondo alle battaglie quotidiane di Eugenia Liguori. In totale, la produzione copre dodici settimane di riprese, un impegno significativo che rispecchia l’ambizione del progetto.

Dietro la macchina da presa c’è ancora Luca Miniero, il regista che ha guidato la prima stagione e che conosce bene il ritmo e il tono di questa storia. La produzione è affidata a BibiFilm in partnership con Zocotoco, la società fondata da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. Un dettaglio non secondario: Ranieri è quindi coinvolta nella serie sia davanti che dietro le quinte, come protagonista e come produttrice.

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Chi è Eugenia Liguori, il personaggio di La Preside

Per chi non avesse seguito la prima stagione, vale la pena ricordare da dove viene questo personaggio. Eugenia Liguori è ispirata a una figura reale: Eugenia Carfora, preside dell’istituto Francesco Morano nel quartiere Parco Verde di Caivano, una delle zone più difficili della periferia napoletana. Una storia vera, quindi, che la fiction ha trasformato in racconto televisivo senza perdere il peso specifico della realtà.

È proprio questa radice autentica a rendere il personaggio interpretato da Luisa Ranieri qualcosa di più di una semplice protagonista da fiction. Eugenia Liguori è una donna che combatte ogni giorno contro la dispersione scolastica, la criminalità organizzata e l’abbandono istituzionale — e lo fa con una determinazione che il pubblico ha riconosciuto e premiato in modo netto.

I numeri della prima stagione che spiegano il ritorno

Quando si parla di La Preside 2, non si tratta di un sequel costruito per sfruttare un brand: i dati della prima stagione giustificano ampiamente la decisione di tornare. La premiere ha sfiorato i 5 milioni di spettatori, e il dato di share medio per episodio ha superato il 25%. Cifre che, nel panorama attuale della fiction italiana, rappresentano un risultato di primo piano.

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Per Rai, rinnovare La Preside era quasi una scelta obbligata. E per Luisa Ranieri, che con Zocotoco ha investito anche produttivamente nel progetto, portare avanti la storia di Eugenia Liguori è una coerenza tanto artistica quanto imprenditoriale.

Cosa aspettarsi nel 2027

Al momento non ci sono anticipazioni ufficiali sulla trama della seconda stagione. Quello che sappiamo è che le riprese si concluderanno il 18 dicembre 2026 e che la messa in onda è prevista nel corso del 2027. La finestra esatta all’interno del palinsesto Rai non è ancora stata comunicata, ma considerando i tempi di post-produzione, è ragionevole attendersi un annuncio più preciso nella prima metà del prossimo anno.

Nel frattempo, chi volesse rinfrescarsi la memoria sulla prima stagione può farlo attraverso RaiPlay, la piattaforma streaming della televisione pubblica italiana dove la serie è disponibile.

Dodici settimane di set, due città, una storia vera e un’attrice che è anche produttrice: La Preside 2 si presenta già con una struttura solida e un’aspettativa alta. Il 2027 è ancora lontano, ma il conto alla rovescia, di fatto, è già iniziato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.