Kelly Osbourne sorprende con i capelli rossi ai Rolling Stone UK Awards: il cambio look che non ti aspettavi

Giovedì 19 novembre 2026, agli ZYN Rolling Stone U.K. Awards, Kelly Osbourne ha fatto il suo ingresso con un look che nessuno si aspettava: i kelly osbourne capelli rossi — in realtà una parrucca color rosso scuro che le arrivava fino alla vita — hanno trasformato la 42enne in una versione da red carpet di Ariel de La Sirenetta. Un cambio di immagine radicale, costruito nei minimi dettagli, che ha immediatamente scatenato le reazioni sui social.

Il look agli ZYN Rolling Stone U.K. Awards: ogni dettaglio

Kelly Osbourne è arrivata all’evento con lunghe ciocche rosso scuro modellate in morbide onde, abbinate a un abito scintillante color blu oceano firmato Rebecca Vallance e gioielli in oro. Il richiamo alla principessa Disney era tutt’altro che casuale: poche ore dopo, l’ex conduttrice di Fashion Police ha pubblicato una serie di selfie nelle sue Instagram Stories accompagnandoli con la canzone Part of Your World e una caption che recitava “It’s give.. you want thingamabobs I got 20” — una citazione diretta del film. Difficile essere più espliciti.

Vale la pena precisare un dettaglio tecnico: i capelli rossi erano una parrucca. Sotto, Kelly porta ancora i capelli biondi tagliati alle spalle, la stessa lunghezza che sfoggiava nei mesi precedenti. Non si tratta quindi di una tinta permanente, ma di un accessorio studiato per costruire un’identità visiva precisa per la serata.

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Da bionda a rossa: la nuova fase dei capelli di Kelly Osbourne

Per capire quanto questo look rappresenti una svolta, basta guardare al recente passato. Fino a poco prima dell’evento, Kelly Osbourne portava capelli biondi alla spalla — una scelta relativamente sobria rispetto alla sua storia di sperimentazioni cromatiche. A settembre 2026, però, aveva già segnalato un ritorno alla sperimentazione: durante la London Fashion Week, aveva sfilato per la designer Natasha Zinko indossando una parrucca nera corvino con frangia asimmetrica e blunt cut, un’estetica tagliente e teatrale.

Il passaggio da quella parrucca dark al rosso scuro degli ZYN Rolling Stone U.K. Awards racconta di una donna che sta usando lo stile come strumento espressivo, con consapevolezza e ironia. Non è un caso che stia scegliendo parrucche: in un’intervista di settembre a The Mail on Sunday, Kelly aveva spiegato con la sua consueta franchezza la ragione dietro questa fase di sperimentazione, ammettendo di aver attraversato una perdita di peso estrema e di essersi vista in modo molto critico: “I looked like the f–king Crypt Keeper”, aveva detto. Le parrucce, in questo contesto, non sono semplici accessori di moda — sono anche un modo per riprendere il controllo della propria immagine dopo un periodo difficile.

Il lutto per Ozzy Osbourne e il percorso di Kelly

Sullo sfondo di questa trasformazione c’è un dolore reale. Ozzy Osbourne, padre di Kelly e leggenda del rock, è scomparso nel 2025. La perdita ha segnato profondamente la figlia, che ha vissuto anche una fase di dimagrimento molto accentuato. Giocare con le parrucce e con look sempre più elaborati sembra essere, almeno in parte, il modo in cui Kelly sta attraversando questo periodo e ricostruendo la propria immagine pubblica — con coraggio e un pizzico di autoironia che la contraddistingue da sempre.

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Le reazioni: “irriconoscibile” è la parola del giorno

Il 20 novembre 2026, le immagini del look hanno iniziato a circolare con forza online, con testate come DiLei e Zazoom Social News che hanno descritto Kelly come “irriconoscibile” e il suo nuovo look come “vampiresco” — un’etichetta che, unita al riferimento alla sirenetta, restituisce bene la doppia anima del look: dark e fiabesca allo stesso tempo.

Su E! Online, il pezzo dedicato alla trasformazione ha sottolineato quanto il cambio rispetto ai mesi precedenti fosse netto: dal biondo alla spalla al rosso scuro fino alla vita è un salto notevole, anche se realizzato con una parrucca. Il fatto che kelly osbourne capelli rossi stia diventando uno dei termini più cercati in queste ore dice tutto sull’impatto visivo della scelta.

Quello che emerge, guardando l’insieme — la parrucca rossa, il gown firmato Rebecca Vallance, la colonna sonora Disney nelle Stories — è il ritratto di una donna di 42 anni che sa esattamente cosa sta facendo davanti a una telecamera, e che non ha nessuna intenzione di smettere di sorprendere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.