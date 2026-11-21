Tania Cagnotto si risposa ai Caraibi: il tuffo in mare con le figlie a 10 anni di distanza

C’è chi festeggia un anniversario con una cena romantica, e chi — come Tania Cagnotto — torna a pronunciare il proprio sì con un abito bianco, i piedi sulla sabbia dei Caraibi e le figlie come damigelle. A novembre 2026, la ex campionessa di tuffi ha rinnovato le promesse matrimoniali con il marito Stefano Parolin alle isole Turks and Caicos, a dieci anni dal primo matrimonio. Una cerimonia intima, voluta anche — e soprattutto — per rispondere a una domanda delle bambine che, nel tempo, aveva mosso qualcosa nel cuore di entrambi i genitori.

Perché Tania Cagnotto si risposa: la domanda di Maya e Lisa

Tutto è partito da una di quelle frasi semplici che solo i bambini sanno dire. Maya e Lisa, le due figlie di Tania Cagnotto e Stefano Parolin, avevano chiesto ai genitori perché non le avessero invitate al loro matrimonio. Una domanda diretta, senza filtri, del tipo che ti rimane in testa. E invece di spiegare che il primo sì era stato celebrato senza di loro perché non erano ancora nate, la coppia ha deciso di fare una cosa diversa: ripetere il rito, questa volta con le bambine al centro della scena.

Il risultato è la cerimonia di novembre 2026 alle isole Turks and Caicos: un rinnovo delle promesse che non è soltanto un gesto romantico tra due adulti, ma un momento costruito attorno alle figlie, che in questa occasione hanno fatto da damigelle. Una scelta che dice molto sul tipo di famiglia che Tania e Stefano hanno costruito in questi dieci anni.

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La cerimonia alle Turks and Caicos: abito bianco e tuffo finale

Per questa seconda volta, Tania Cagnotto — 41 anni, nata nel 1985, plurimedagliata ai Mondiali e alle Olimpiadi — ha scelto un look da sposa che rispecchia il contesto: un abito bianco dallo stile boho-chic, capelli raccolti in un morbido chignon e un’estetica sunkissed perfettamente in linea con l’atmosfera caraibica. Niente di formale o costruito, tutto coerente con la leggerezza del momento.

La cerimonia si è conclusa con un gesto che, per una tuffatrice come lei, non poteva essere più simbolico: un tuffo in mare insieme alla famiglia. Acqua, sole e le figlie accanto — difficile immaginare una chiusura più autentica per chi ha trascorso una carriera intera a volare nell’acqua davanti al mondo intero. Questa volta, però, il pubblico era solo quello che conta davvero.

Dieci anni di matrimonio: il primo sì era all’Elba

Il primo matrimonio tra Tania Cagnotto e Stefano Parolin era stato celebrato all’isola d’Elba, circa dieci anni fa. Una cerimonia che, evidentemente, non prevedeva la presenza delle bambine — per ragioni anagrafiche, visto che Maya e Lisa sono arrivate dopo. Quel matrimonio è rimasto nella memoria della coppia come punto di partenza; il rinnovo alle Turks and Caicos diventa invece qualcosa di diverso: una celebrazione dell’evoluzione, del tempo trascorso insieme, della famiglia allargata che nel frattempo si è formata.

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Non si tratta di rifare qualcosa che non ha funzionato, ma di aggiornare una storia già scritta includendo i personaggi che nel frattempo sono entrati in scena. Ed è proprio questa la parte più bella della vicenda: il fatto che l’impulso sia venuto dalle figlie stesse, con quella domanda innocente che ha aperto una conversazione e poi trasformato una risposta in un viaggio ai Caraibi.

Tania Cagnotto, una vita fuori dall’acqua costruita con cura

Dopo il ritiro dalle competizioni, Tania Cagnotto ha mantenuto un profilo pubblico equilibrato, lontano dai riflettori del grande gossip ma presente sui social con una narrazione familiare autentica. La notizia del rinnovo delle promesse è circolata il 20 novembre 2026, rimbalzando su diversi media italiani, a partire da fonti come La Gazzetta dello Sport, che ha ricostruito il contesto della cerimonia e il dettaglio della domanda delle bambine.

Quello che emerge da tutta la vicenda è un ritratto coerente: una coppia che a dieci anni dal primo sì non sente il bisogno di dimostrare nulla, ma sceglie di celebrare lo stesso, con semplicità e con le persone giuste accanto. Maya e Lisa, damigelle involontarie di una storia d’amore che le ha precedute, ne sono diventate il centro. E un tuffo in mare, stavolta, lo hanno fatto tutti insieme.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.