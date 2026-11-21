Paolo Crivellin e Angela Caloisi genitori: il nome romantico del loro figlio

Sono ufficialmente diventati genitori, e il nome scelto per il loro bambino dice già tutto sulla storia d’amore che li unisce. Angela Caloisi e Paolo Crivellin, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne, hanno annunciato la nascita del loro primo figlio nel 2026, condividendo la gioia con i fan attraverso i social. Il dettaglio che ha colpito tutti? Il nome: Edoardo Romeo. E quel “Romeo” non è affatto casuale. Per chi segue Angela Caloisi, Paolo Crivellin e il loro figlio fin dall’inizio, questa storia ha il sapore di un cerchio che si chiude nel modo più bello possibile.

Da Uomini e Donne al matrimonio: otto anni di storia

Per capire quanto sia significativo questo momento, bisogna tornare indietro al 2017, quando Angela Caloisi, originaria di Caserta e nata il primo gennaio 1994, entra negli studi di Uomini e Donne come corteggiatrice. È lì che incontra Paolo Crivellin, all’epoca tronista del programma. La scelta arriva nel 2018: Paolo la sceglie, e da quel momento la coppia non si è più separata.

Negli anni successivi i due hanno costruito una relazione solida, lontana dai riflettori ma mai del tutto fuori dai radar del pubblico che li aveva visti nascere in tv. Il passo successivo è arrivato nel luglio 2025, con il matrimonio: Angela, oggi 32 anni, e Paolo, 34 anni, hanno detto sì e ufficializzato un legame che durava già da sette anni. Una storia che, a pensarci, ha avuto Uomini e Donne come punto di partenza e il matrimonio come primo grande traguardo — prima di quello ancora più grande che sarebbe arrivato di lì a poco.

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L’annuncio della gravidanza: un video che ha emozionato tutti

La notizia che Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettavano il loro primo figlio è arrivata alla fine di maggio 2026, con un video pubblicato sui social che ha fatto rapidamente il giro del web. Non un semplice post, ma un racconto per immagini: il test di gravidanza, l’ecografia, e poi la reazione dei familiari nel momento dell’annuncio. Un video intimo e commovente, che ha mostrato la coppia in modo autentico, senza filtri.

La scelta di condividere quel momento in modo così personale ha colpito i fan, che da anni seguono Angela e Paolo con affetto. Non è stato un annuncio patinato o studiato a tavolino, ma qualcosa di genuino — esattamente il tipo di comunicazione che ha sempre contraddistinto questa coppia, mai esibizionista, sempre misurata.

Il nome Edoardo Romeo: il dettaglio romantico che ha fatto parlare

E poi è arrivato il nome. Il bambino si chiama Edoardo Romeo, e quel secondo nome è il dettaglio su cui si è fermata l’attenzione di chiunque abbia seguito la notizia. Romeo: un nome che nella cultura letteraria e popolare è diventato sinonimo assoluto di amore romantico, passione e dedizione. Difficile pensare che Angela e Paolo abbiano scelto questo nome senza una consapevolezza precisa del significato che porta con sé.

In fondo, la loro è stata una storia d’amore nata sotto i riflettori di un programma televisivo, raccontata per anni dal pubblico come una delle coppie più genuine uscite da Uomini e Donne. Dare al proprio figlio un nome come Romeo ha qualcosa di coerente, quasi di narrativamente perfetto: è come se la coppia avesse voluto imprimere nel nome del bambino il carattere sentimentale di tutto ciò che li ha portati fin qui.

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Edoardo Romeo è il primo figlio di Angela e Paolo, e la sua nascita arriva a poco più di un anno dal matrimonio celebrato nel luglio 2025. Una tempistica che racconta una coppia che ha costruito ogni passo con intenzione, senza fretta ma senza esitazioni.

La reazione del pubblico e il legame con Verissimo

La notizia è stata rilanciata anche da Verissimo, il programma di Canale 5 che nel corso degli anni ha ospitato più volte Angela e Paolo, seguendo le tappe della loro storia. Il profilo Facebook ufficiale del programma ha condiviso l’annuncio della nascita di Edoardo Romeo, confermando quanto la coppia sia rimasta nel cuore del pubblico televisivo italiano anche a distanza di anni dalla loro prima apparizione in tv.

Chi ha iniziato a seguirli su Uomini e Donne nel 2017 e 2018 si ritrova oggi a festeggiare con loro la nascita di un figlio: è uno di quei percorsi che il pubblico dei programmi Mediaset segue con un affetto quasi familiare, e che in questo caso ha trovato un epilogo — o meglio, un nuovo inizio — davvero difficile da non apprezzare.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno dimostrato, ancora una volta, che le storie nate in tv possono diventare qualcosa di reale e duraturo. E il piccolo Edoardo Romeo è, in questo senso, la prova più concreta di tutto quello che hanno costruito insieme — lontano dalle telecamere, ma con lo stesso calore con cui si erano incontrati davanti a esse.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.