Paolo Belli torna a Ballando con le Stelle: una notte da ballerino per il maestro

Questa sera, 21 novembre 2026, Paolo Belli è tornato in pista a Ballando con le Stelle nel ruolo di ballerino per una notte, segnando uno dei rientri più attesi della stagione. Il compositore e storico volto del programma di Rai Uno ha ripreso il suo posto sotto i riflettori dell’ottava puntata, dopo uno stop forzato legato a un incidente estivo che lo aveva tenuto lontano dalla trasmissione. Un ritorno che in molti aspettavano.

Paolo Belli a Ballando con le Stelle: l’ottava puntata come palcoscenico del ritorno

L’appuntamento di questa sera è l’episodio numero 8 della stagione in corso, e la presenza di Paolo Belli come ballerino per una notte è stata uno dei momenti più commentati della serata. Non si tratta di un ruolo secondario: la formula del ballerino per una notte prevede che l’ospite scenda in pista, si esibisca davanti alla giuria e al pubblico in studio, e si misuri — anche solo simbolicamente — con la danza. Per qualcuno che ha vissuto per anni Ballando con le Stelle dall’interno, il significato è ancora più forte.

A fare da partner in pista a Belli è stata Anastasia Kuzmina, la ballerina professionista che ha affiancato il compositore nell’esibizione di questa sera. Un abbinamento che ha reso l’ingresso ancora più carico di aspettative, considerando il percorso che ha preceduto questa serata.

→ Leggi anche: Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Federica Nargi di nuovo in pista: ecco cosa succede

Lo stop estivo e il percorso verso il ritorno

Il ritorno di questa sera non era affatto scontato. Paolo Belli aveva dovuto fermarsi a causa di un incidente avvenuto durante l’estate, che lo aveva costretto a uno stop forzato dagli impegni professionali. I dettagli dell’accaduto non sono stati resi pubblici in modo approfondito, ma la conseguenza era stata chiara: niente Ballando con le Stelle per un periodo che si è rivelato piuttosto lungo.

Il fatto che il suo rientro avvenga proprio all’ottava puntata, con la veste di ballerino per una notte, dice molto su come il programma abbia scelto di accoglierlo. Non un semplice ospite in platea, ma qualcuno che torna a fare quello che sa fare: stare al centro della scena.

Milly Carlucci ha annunciato il ritorno di Belli

A comunicare ufficialmente la notizia era stata Milly Carlucci, la conduttrice e anima del programma. Il suo annuncio aveva immediatamente rimesso in circolo l’attenzione su Paolo Belli e sul suo legame con Ballando con le Stelle, un legame che va ben oltre una singola partecipazione. Belli è una figura che il pubblico del sabato sera di Rai Uno conosce e riconosce, e il suo ritorno è stato percepito come qualcosa di più di un semplice cambio di scaletta.

→ Leggi anche: Ballando con le Stelle, l'effetto Diaco fa volare gli ascolti

Carlucci ha costruito negli anni un programma capace di mescolare competizione, spettacolo e momenti di vera emozione. La scelta di riportare Belli in pista proprio in questa fase della stagione — con le puntate che si avvicinano al rush finale — rientra in quella logica: dare alla serata un peso specifico diverso, qualcosa che vada oltre il punteggio della giuria.

Chi è Paolo Belli nel contesto del programma

Paolo Belli non è un volto qualsiasi per Ballando con le Stelle. Compositore di professione, ha costruito nel tempo un rapporto stretto con la trasmissione, diventando uno dei nomi che il pubblico associa istintivamente al programma. La sua presenza ha sempre avuto una qualità particolare: quella di chi conosce il meccanismo della televisione ma mantiene una naturalezza difficile da costruire a tavolino.

Vederlo tornare questa sera come ballerino per una notte, accanto ad Anastasia Kuzmina, è stato anche un modo per ricordare quanto certi legami professionali resistano agli imprevisti. L’incidente estivo aveva interrotto un percorso, ma non lo aveva cancellato. Per chi segue Ballando con le Stelle sul sito ufficiale Rai, questa puntata resterà probabilmente tra quelle più significative della stagione.

Adesso che il ritorno è avvenuto, la domanda naturale è quale sarà il passo successivo per Belli. Ma questa sera, almeno, la risposta era già tutta in pista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.