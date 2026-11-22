Noemi torna con ‘Le cose che non dico’: il nuovo singolo con Settembre e Manuel Finotti

Uscita il 20 novembre 2026, Le cose che non dico di Noemi è già una delle uscite più attese di questo finale d’anno. La cantante torna con una ballad intensa, firmata insieme a Settembre e Manuel Finotti e prodotta da Charlie Charles, che racconta tutto ciò che in una relazione resta sospeso, non detto, trattenuto. Un tema universale, reso con la voce inconfondibile di una delle artiste italiane più solide della scena pop contemporanea.

Cosa racconta Le cose che non dico di Noemi

Il cuore del brano è l’incomunicabilità nelle relazioni. Non i litigi, non le rotture plateali, ma qualcosa di più sottile: quelle verità che restano bloccate in gola, quelle parole che si scelgono di non pronunciare per paura, per abitudine o per stanchezza. Le cose che non dico di Noemi esplora esattamente questo spazio — il silenzio tra due persone che si conoscono bene ma non si dicono più abbastanza.

È una ballad, nel senso più preciso del termine: costruita su una struttura emotiva che lascia spazio alla voce, senza sovrastrutture sonore inutili. La produzione di Charlie Charles — nome di riferimento della musica italiana degli ultimi anni — bilancia modernità e profondità, evitando sia il minimalismo sterile sia l’eccesso orchestrale. Il risultato è un brano che si ascolta tutto d’un fiato e che, al secondo ascolto, comincia a depositarsi.

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La scrittura a tre: Noemi, Settembre e Manuel Finotti

Il testo porta tre firme: Noemi, Settembre e Manuel Finotti. Non è la prima volta che Noemi lavora in team allargato, e la scelta di costruire il pezzo con autori di profilo alto si sente. Settembre è uno dei nomi più interessanti della nuova generazione di cantautori italiani, capace di muoversi con naturalezza tra pop e introspezione. Manuel Finotti, dal canto suo, porta una sensibilità compositiva che si adatta bene alla struttura narrativa di una ballad.

Il risultato è un testo che non cerca la frase ad effetto, ma lavora per accumulo: ogni strofa aggiunge un dettaglio alla fotografia di una relazione che fatica a comunicare. Le cose che non dico di Noemi funziona proprio perché non spiega troppo — lascia che sia l’ascoltatore a riconoscersi.

L’anteprima live a Brescia e le prossime date

Prima ancora dell’uscita ufficiale, Noemi ha portato il brano sul palco: il 18 novembre 2026 al Teatro Grande di Brescia il pubblico ha ascoltato Le cose che non dico in anteprima assoluta. Un contesto teatrale che si adattava perfettamente alla natura del pezzo — intimo, acustico nell’anima, costruito per essere vissuto dal vivo.

Le prossime occasioni per ascoltarla in concerto sono già in calendario:

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14 dicembre 2026 — Teatro degli Arcimboldi , Milano

— , Milano 22 dicembre 2026 — Auditorium Parco della Musica, Roma

Due date di fine anno in due delle venue più iconiche per la musica dal vivo in Italia. Se stai pensando a un regalo di Natale fuori dagli schemi, potrebbe essere il momento giusto per procurarti i biglietti.

La distribuzione e il profilo social di Noemi

Il singolo è distribuito da Columbia Records / Sony Music Italy, una delle etichette di riferimento del mercato discografico italiano. Un’uscita che conferma come Noemi si muova su un livello di produzione e distribuzione professionale senza compromessi.

Sul fronte social, la cantante conta oltre 800.000 follower su Instagram — una community solida, costruita nel tempo, che ha già risposto con entusiasmo all’annuncio del singolo. Per chi vuole seguire aggiornamenti su tour, nuovi contenuti e retroscena del progetto, il canale ufficiale è il punto di partenza più affidabile. Puoi trovare tutte le informazioni anche su Sky TG24, che ha dedicato uno spazio all’uscita del brano.

Con Le cose che non dico, Noemi chiude il 2026 con un brano che non punta all’effetto immediato ma alla durata. È il tipo di canzone che si riascolta quando si ha qualcosa da elaborare — e forse è proprio per questo che, a pochi giorni dall’uscita, continua a girare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.