Samantha De Grenet e la sorella Ilaria sono state ospiti di Domenica Live nella puntata del 25 aprile 2021.

Ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, l’attrice e showgirl si è raccontata nel salotto di Barbara d’Urso.

Samantha e Ilaria non si sono parlate per sette mesi. E la stessa Samantha racconta:

“Non ci siamo comprese. Mentre da una parte aspettavo che lei capisse il mio stato d’animo, lei non capiva dall’altra parte. Ci siamo allontanate fino a quando non abbiamo detto “Ok facciamoci una passeggiata”. Chi ha fatto il primo passo? Io ho trovato una scusa, che lei era andata al Pronto Soccorso, quindi davanti a quello non può esserci lite…”

Poi si sono riviste e si sono chiarite in questa lunga passeggiata. “Abbiamo capito che tutte e due eravamo fedeli al nostro punto di vista e abbiamo ascoltato una l’altra” ha fatto eco Ilaria.

Samantha De Grenet ha poi raccontato e ricordato il difficile periodo del 2018, quando ha scoperto di avere un tumore. Una notizia che è stata come “un pugno in faccia”.

Si è operata senza dire niente al figlio Brando e quando è tornato a casa l’ha trovata fasciata.

Ilaria, a sua volta, ricorda la telefonata ricevuta dalla sorella. Ed è stata anche lei forte, facendo mille telefonate.

“Ho cominciato a cercare i medici migliori che le fosse d’aiuto. Poi ho cominciato a chiamare tutte le amiche che avevano avuto quel problema senza parlare della sua condizione e per avere informazioni. Un percorso lento, intenso… E ha aspettato il momento giusto per parlarne”

Samantha De Grenet aggiunge:

“Ho pensato che sarebbe stato giusto parlarne nel momento in cui ero forte. Ci ho messo un anno e mezzo per dirlo…”

Samantha De Grenet, infine, nega di aver detto di non conoscere Stefania Orlando:

“Ho solo detto che per me il Grande Fratello Vip per me è finito. La trovo una donna intelligente e affascinante, ci siamo sempre detto quello che pensavamo e ci vedremo presto per un pranzo con le nostre metà”