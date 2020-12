Samantha De Grenet, nonostante l’ingresso a gioco ben più che avanzato, è una delle concorrenti che sta destando maggiore attenzione nella casa del GF Vip 5. La showgirl, che ha scampato la nomination nell’ultima puntata del reality show, è finita più volte nell’occhio del ciclone per la sua schiettezza.

Senza troppe remore, oltre che ad esprimere giudizi sui coinquilini, Samantha De Grenet ha deciso di parlare con alcune ragazze del problema di salute che l’ha coinvolta negli anni passati. Due anni fa, infatti, la showgirl ha sofferto di un tumore al seno. Ecco cos’ha dichiarato a Dayane, Rosalinda e Sonia (l’eliminata di stasera) a proposito del momento in cui ha scoperto la malattia:

È stato come un pugno nello stomaco. Sono tornata a casa in motorino piangendo come una disperata.