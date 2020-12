Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia contro Samantha De Grenet: “Vola basso” (video)  

Durante la ventinovesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, si affronta il delicato tema della lite tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet avvenuta pochi giorni fa. La riccioluta concorrente (che ha pronunciato parole decisamente forti come ‘Ti uccido’, ‘Ti asfalto’) e l’ex moglie di Andrea Roncato, pochi giorni fa, hanno avuto un chiarimento:

De Grenet: “Le ho dette, le ripeto, le riconfermo. Io dò un peso alle parole. Quelle parole sono circoscritte a quella situazione. Non gli dò un valore così negativo. Se mi tocca mio figlio o mi si mette in discussione come mamma non ci sto. Con Stefania, ci siamo parlate, ci siamo scusate se abbiamo usato delle parole che hanno ferito l’altra”.

Orlando: “Non ho insinuato che non sia una buona mamma o che non sappia insegnare al figlio”.

E’ intervenuta anche Antonella Elia, opinionista del ‘Grande Fratello Vip 5’, che si è scagliata duramente contro la De Grenet (Qui, il video):

Elia: “Lo so che ti secca che io intervenga. Mi hai dato dell’imbecille, fai attenzione a come parla. Io non sono come Stefania che, dopo un giorno, fa pace. Io tengo il mio punto molto a lungo. Non mi bastano delle scuse fasulle. Tu non sei nobile. Tu sei un bullo del quartiere, di periferia. Vola basso. Hai una presunzione ed un’arroganza che ti tornano contro. Dell’imbecille non lo si dà ad una persona ok?!. Pensa ai tuoi percorsi, so che tu non hai rispetto. Sei molto maleducata e non darmi più dell’imbecille. Devi fare scuse a milioni di persone, non alla povera Stefania”.

Orlando: “Abbiamo fatto veramente la pace, non è una tregua di Natale”.