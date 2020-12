Maria De Filippi, la sorpresa a Tommaso Zorzi: “Non mollare, fidati di te stesso” (video)  

Tommaso Zorzi, oggi, lunedì 28 dicembre 2020, durante la ventinovesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha ricevuto una sorpresa speciale da parte di Maria De Filippi. Durante una conversazione con Cecilia Capriotti, l’influencer ha confessato di essere disposto a tutto pur di lavorare con lei, persino ‘farle le fotocopie’ (Qui, il video):

De Filippi: “All’inizio recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante. Poi guardando il GF, ho iniziato a guardare altri aspetti. Quando parlavano gli altri, io vedevo i suoi occhi, andare a destra e sinistra e, a volte, mi sembrava addirittura, impaurito. Ho iniziato a guardarlo in modo diverso. Mi piaceva vedere le sue reazioni e a farmi tenerezza nel senso buono della parola. Quando la mamma è venuto a trovarlo, ho visto il pudore dei suoi sentimenti. Penso che discuta quando stima le persone. E’ uno di quello che discute per fare, poi, la pace. Anch’io, spesso, mi capita di discutere se stimo la persona”.

Le belle parole di Maria De Filippi a Tommy

Ecco l’incontro dell’anno in stile ‘C’è posta per te’:

De Filippi: “Sono molto contenta di conoscerti. Non è uno scherzo. All’inizio, quando guardavo il GF non mi ero simpaticissimo, poi ho iniziato a vederti con un occhio più attento. Tu fai sempre la parte dello sprezzante e, poi, quando parlavano gli altri avevi l’occhio quasi impaurito. Ho pensato a dire: “E’ una corazza’. Guardando sempre di più, ho iniziato ad apprezzare vari aspetti del tuo carattere. Sono convinta che ci sia una parte che ancora non abbiamo visto, che tieni ben nascosta, fragilità che hai e che spesso mascheri per paura che le persone capiscano i lati deboli e possano colpire. Sono convinta che questa tua fragilità è una bella cosa. Ho letto molto della tua vita. Fai una vita regolarissima, ti svegli presto, si prende il caffè, e poi vai a portare il cane. Torni, lavori, alla sera, vai a cena fuori, guardi un film e poi va a letto. Ho scoperto che hai un aspetto simile al mio, discuti quando stimi una persona. Discuti per far pace. Ho capito che, da un po’ di tempo non ti fidi più delle persone e che questo problema è serio. Però vorresti una proposta di matrimonio da manuale”.

De Filippi: “Mi è piaciuto il regalo che ti ha mandato tuo padre. Mi ha stupito il fatto che pensavi che tuo padre non ti seguisse”.

La conduttrice ha invitato il concorrente a proseguire il proprio percorso fino alla fine:

De Filippi: “Non mollare. Fidati di te stesso, fai vedere quel lato del tuo carattere che nascondi. Almeno uno ti conosce per come sei”.

Zorzi: “E’ un onore, un orgoglio. Posso uscire anche oggi”.

