Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: il chiarimento definitivo (video)  

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, nel corso della ventinovesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, lunedì 28 dicembre 2020, hanno avuto un lungo faccia a faccia definitivo dopo il messaggio criptico inviatogli dalla fidanzata durante i festeggiamenti del Natale. In confessionale, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha avanzato le varie ipotesi sul significato di quel bigliettino (Qui, il video):

Zelletta: “Ho fatto tantissime opzioni, ho immaginato di tutto. Credo di aver capito che Natalia è estremamente innamorata di me. Credo che sia stato un gesto di rabbia, impulsivo. Aspettavo questo chiarimento. Io mi guardo allo specchio e credo di aver portato rispetto a Natalia dal primo giorno che sono entrato qui. Io sono così, espansivo, che abbraccia, sorride, scherza. Si dà anche in amicizia”.

Lorenzini: “Non riesco, da qua dentro, di farmi un’idea di quello che è successo fuori. Conosco Natalia. So che è impulsiva, che ha un caratterino bello forte. (sull’avvicinamento in casa tra Sonia e Andrea) Spero vivamente che non sia questo il motivo”.

Il faccia a faccia tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

I due fidanzati si chiariscono:

“Non è Sonia, non è come pensi tu. Mi dispiace se ho rovinato il tuo Natale. Il mio intento non era questo. Ho sottovalutato la differenza di percezione che si ha qui dentro rispetto a fuori. Il mio voleva essere un pensiero per farti rivivere dei ricordi di me, il mio profumo, il mio elastico, la scatola dell’anello a cui io tengo tantissimo. E’ stato tutto frainteso. Questo è lo spazio che mi era concesso. Ho preso troppo alla lettera di scriverti solo un biglietto, avrei avuto pagine da scriverti. Sono una che non riesce a riassumer tutto”.

“Pensavo che ti stessi allontanando, che, sempre di più, cercavi il contatto fisico con altre ragazze, a cui facevi complimenti (che di solito a me non fai). Smettila di fumare. E’ giusto tu cerchi il sostegno da me. Io te lo darò. Tu non sai cosa c’è fuori. Sono passati 4 mesi. Sento sempre di più la mancanza di svegliarmi con te, di confidarmi. Ho chiesto diverse volte di poterti vedere. Ti ho sempre sostenuto. Non ho mai intralciato il tuo percorso. Sono fiero della persona che sei. Sei vero e puro. Ti amo, amore”.

“Perché sei folle, di cosa ti preoccupi. Io ascolto tutto, percepisco tutto. Ti ho fatto una domanda: ‘Ti fidi di me’. E allora di cosa ti preoccupi?”

“Ti ho sempre detto tutto, non ti ho mai mentito. Perché devi dubitare di me”.

L’influencer è gelosa dei apprezzamenti che il ragazzo rivolge alle altre compagne d’avventura (“Non c’è malizia”).

La bomba di Dayane Mello

Dayane Mello ha messo in dubbio la fedeltà di Natalia che, questa estate, a Capri, ha dormito assieme ad un ragazzo all’insaputa di Andrea:

Paragoni: “Già sai tutto, mai avuto segreti. Ti ho sempre detto tutto. Sono stata al mare con amici e amiche. C’erano tante persone che potevano testimoniare queste cose”

Zelletta: “E’ una notizia falsa, so dove è stata Natalia, so con chi ha dormito. Fare ipotesi ed inventare stupidaggini è facile”.