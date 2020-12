“Oggi al Gf Vip non puoi dire nulla”. Lo sostiene Cristina Plevani, vincitrice storica della primissima edizione del reality di Canale 5, ormai vent’anni fa. Il riferimento è alle parole di Samantha De Grenet pronunciate contro Stefania Orlando nei giorni scorsi. “Se ti permetti di toccare mio figlio, mia mamma, mio padre in situazioni becere io ti uccido, ti asfalto”, aveva affermato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Esternazioni che, nonostante il chiarimento avvenuto tra le due, sono state ampiamente commentate nel corso della puntata di lunedì.

“Con tutte le volte che dico agli amici ‘ti stacco la testa’ sarei espulsa ogni dieci minuti”, dice ancora la Plevani. “Avete idea che se dovessero mandare in onda oggi il Grande Fratello 1, verremmo squalificati tutti?”.

La De Grenet ad ogni modo non ha ritrattato nulla, confermando il suo punto di vista: “Quelle parole le ho dette e le riconfermo. Non gli do un valore così negativo. Se mi tocca mio figlio o mi si mette in discussione come mamma non ci sto”.

Tornando a Cristina, critiche sono piovute anche sul lungo momento iniziale dedicato all’incontro a distanza tra Tommaso Zorzi e Maria De Filippi: