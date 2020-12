Maria De Filippi è stata l’ospite speciale della puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì 28 dicembre 2020, in prima serata, su Canale 5.

La conduttrice, che a breve tornerà in onda in prima serata con la nuova edizione di C’è posta per te, durante il suo intervento, in collegamento dallo studio di Amici, ha parlato soprattutto con Tommaso Zorzi, dichiarando, sostanzialmente, di fare il tifo per lui e consigliandogli di mostrare le fragilità che tiene nascoste per paura che qualcuno possa scoprirle e colpirlo nei lati più deboli.

Samantha De Grenet e Stefania Orlando, durante una delle pause pubblicitarie, hanno commentato l’ospitata di Maria De Filippi, scambiandosi qualche aneddoto prontamente ripreso su Twitter dai telespettatori.

La De Grenet, ad esempio, ha dichiarato di essere stata contattata dalla De Filippi per prendere parte, presumibilmente, alla versione Over di Uomini e Donne:

Io la conosco perché mi chiamò anni fa per partecipare ad un Uomini e Donne, Stefy tu la conosci?

L’aneddoto di Stefania Orlando, invece, ha mandato prevedibilmente in visibilio i suoi fan:

Sì, mi ha fatto da testimone di nozze al primo matrimonio.

Il riferimento, ovviamente, è al suo primo matrimonio, alle nozze con l’attore Andrea Roncato che si celebrarono nel 1997, matrimonio che, per la cronaca, durò circa due anni. Come potete vedere nella foto qui di seguito, Maurizio Costanzo e Mara Venier furono i testimoni di nozze della coppia.

Maurizio Costanzo, stando a quanto pubblicato dal sito di Novella 2000, ne ha parlato anche durante una recente puntata del suo Maurizio Costanzo Show:

Sì, sono stato compare d’anello del primo matrimonio di Andrea Roncato.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi

Tornando a Maria De Filippi, oltre a parlare con Tommaso Zorzi, la conduttrice si è rivolta anche a due sue “creature”, l’ex tronista Andrea Zelletta (“Hai voluto Natalia a tutti i costi. Lei, quando l’ha conosciuto, era lì per un altro. L’hai puntata dall’inizio. Ha un carattere forte, molto più forte del tuo. Lui è buono buono. Lei è buona ma determinata”) e l’ex partecipante di Temptation Island, Andrea Zenga (“Il bacio con Dayane? Neanche io me lo sarei aspettato. Lei è molto bella”).