Samantha De Grenet: “Stefania Orlando? Non so chi sia” La smentita

Nelle scorse ore, sui social, ha fatto grande scalpore l’intervista rilasciata da Samantha De Grenet sul settimanale ‘Mio’. L’ex gieffina ha lanciato un’ennesima frecciatina (a distanza) all’ex coinquilina della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Stefania Orlando, con cui si è scontrata, spesso, sui social, una volta terminata l’avventura nel loft di Cinecittà:

Gf Vip è finito e non mi interessa parlarne. Però mi dispiace che qualcuno veda cose che non esistono. Nella vita non sono mai stata gelosa delle amicizie vere, figuriamoci di quelle nate al Gf che, pur essendo sincere, non hanno alle spalle la storia delle amicizie della vita quotidiana. E poi non so chi sia Stefania Orlando.

Su Twitter, per tutta la serata, l’hashtag #nonsochisia è stata trend topic.

non siamo amiche ma ti conosco da anni ☠️ #nonsochisia pic.twitter.com/FT1acmpdGP — macosanesaaai🦈 (@emmexesse) April 24, 2021

Anche Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando (e complice di uno scherzo de ‘Le Iene’ che vedremo in onda prossimamente, in prima serata, su Italia 1), è intervenuto, in maniera ironica, per dare il proprio punto di vista su uno dei temi caldi ella giornata:

Mia moglie?! Non so chi sia…#sovip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) April 24, 2021

Mia moglie?! Non so chi sia…#sovip

Qualche ora fa, è arrivata la smentita della De Grenet sul proprio Ig:

Grazie Samantha almeno posso andare sul profilo di questa e capire chi è#nonsochisia pic.twitter.com/XzYqUinssB — Agata🧋 (@Agata782121285) April 24, 2021

Ma perché devono per forza scrivere delle cavolate? Perché devono alimentare odio tra le persone o i fan? Mi chiedo perché tentano di mettere contro due donne che fortunatamente hanno altro a cui pensare. Posso dire: che pa**e!

Arriverà la controreplica dell'(ex?!) rivale?! O sarà siglata la pace definitiva?