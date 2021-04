Gossip: tutte le notizie del 25 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 25 aprile 2021

Martina Miliddi, ex allieva di ‘Amici 20’, ieri sera, sul proprio account Instagram, ha commentato l’uscita di Raffaele Renda, con cui ha legato molto in trasmissione:

Andrea Zelletta, intervistato da ‘Non succederà più’, il programma radiofonico in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha confermato di essere pronto a tendere la mano a Pierpaolo Pretelli che, recentemente, ha confessato di non aver apprezzato qualche suo atteggiamento fuori dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Mi dispiace che possa aver avuto questa sensazione. Io veramente sono sereno. L’ho trattato come un amico, sono stato con lui giusto perché l’ho supportato in ogni vicenda. Non è successo nulla, ti dico, da parte mia. Se c’è da parte sua del risentimento può chiamarmi. L’ultimo messaggio è stato mio, se volesse chiamarmi sono molto tranquillo. Le porte sono sempre aperte, gli ho scritto e all’ultimo messaggio non è che non c’è stata una risposta, era un messaggio generale, non voglio creare la polemica. Aspetto la sua mossa.