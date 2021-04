Nel corso della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi si è verificata una lite tra Valentina Persia e Vera Gemma. I telespettatori tuttavia non hanno avuto modo di vedere il diverbio in quanto il momento di scontro non è andato in onda.

Il litigio è accaduto durante l’ultima puntata del reality show in onda il lunedì e il giovedì di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Tra le due i rapporti non è che fossero idilliaci. Qualche giorno fa, infatti, la naufraga non aveva voluto condividere il cibo con il resto del gruppo, a dimostrazione che non ha molto legato con il cast. Il motivo risiede principalmente nel suo carattere, ritenuto molto particolare.

Durante il fuori onda dell’Isola dei Famosi quindi tra Vera Gemma e Valentina Persia hanno litigato (qui potete vedere la clip contenente l’accesa discussione). La comica nota per le sue partecipazioni a La Sai L’Ultima? come barzellettiera negli anni Novanta ha dato prova di essere una persona molto schietta, che non le manda di certo a dire.

La figlia del grande regista Giuliano si era lamentata di aver ricevuto molte nomination, ma la comica le ha ricordato che era stata lei stessa a chiedere di farsi nominare. La diretta interessata ha provato a chiarire:

“Io ho detto che se esco sono contenta, se rimango sono contenta. Adesso non sono contenta in quanto non resto e nemmeno vado via, nessuna delle due”.

Il carattere schietto e senza peli sulla lingua di Valentina Persia sta facendo molto discutere. Qualche giorno fa Stefania Orlando, nel corso di un intervento a Casa Chi, aveva commentato il suo atteggiamento spiegando che la comica si stava mostrando eccessivamente aggressiva e poco materna nei confronti degli altri concorrenti. Chissà se le due faranno pace oppure se la Persia inizierà a far vedere un lato più tenero.

Foto: account Instagram Vera Gemma