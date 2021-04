L’Isola dei Famosi 15, Stefania Orlando: “Valentina Persia? Aggressiva e sulla difensiva”

Stefania Orlando, reduce dall’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip 5’, ospite dell’ultimo appuntamento con ‘Casa Chi’, ha commento le dinamiche ed i personaggi de ‘L’Isola dei Famosi 15’:

A me piacciono due persone, mi posso esporre? Vera Gemma e Angela Melillo, viva le bionde! Tra gli uomini mi piace Roberto Ciufoli, gli altri non mi danno alcuna vibrazione, sono più per le donne, non ci sono molti leader maschili. C’è un po’ di volgarità a volte… Ubaldo, pure lui… parla, parla, parla e ci mette in mezzo la parolaccia. Secondo me si possono dire cose incisive anche senza perché automaticamente in quel modo non puoi essere leader. Io vedo più le donne quest’anno.