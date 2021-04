L’Isola dei Famosi 15, Dayane Mello: “Fariba Tehrani? Donna libera come me e Giulia Salemi”

Dayane Mello, finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’, ospite di ‘Casa Chi’, ha commentato le prime settimane dei nuovi naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 15’. La modella brasiliana, in parte, ha dato ragione ad Akash Kumar che, confrontandosi con Tommaso Zorzi, ha ribadito la durezza dell’esperienza in Honduras rispetto a quella del reality di Alfonso Signorini:

Confermo che è più difficile vivere nell’Isola, nella Casa c’è da mangiare! Ma non puoi paragonare 10 giorni a 6 mesi. Però mangiare, dormire e non stare sotto la pioggia è un’altra cosa rispetto a dormire insieme attaccati sulla sabbia e morire di fame. Quindi tra i due reality tutta la vita il Grande Fratello!

A distanza di anni, però, l’ex gieffina non prendere nuovamente parte all’adventure game condotto da Ilary Blasi in qualità di concorrente:

Noooo! Mandatemi al mare lì per scherzare dieci giorni e per dare un po’ di vita ma non per restare.