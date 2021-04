Cristina Chiabotto: “Luce? Un nome dolce e un augurio per la mia bambina”

Cristina Chiabotto, protagonista dell’ultima cover di ‘Gente’, in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, il nome scelto, assieme al marito Marco Roscio, della primogenita che nascerà il prossimo 4 maggio 2021. Si chiamerà Luce:

La conduttrice torinese ha raccontato di aver preso nove chili durante la gravidanza. Ha seguito una sana e corretta alimentazione e corsi di pilates per allenare la respirazione in vista dell’imminente parto:

Il secondo nome che le daremo è Maria, in onore della mia nonna che amavo tanto e che è scomparsa nel maggio dello scorso anno per il Covid. Avere un figlio era un progetto di vita che mio marito Marco e io cullavamo da un po’. Appena abbiamo ritenuto fosse arrivato il momento giusto, sono rimasta incinta. Credo che sia un segnale che arriva dall’alto, un messaggio di speranza che mi ha dato un’iniezione di gioia pura in un momento come questo, così particolare e complicato per tutti