Temptation Island 2021, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non ci saranno: la conferma di Roberta Termali

Durante una diretta Instagram con Armanda Frassinetti (mamma di Tommaso Zorzi), Roberta Termali, (madre di Andrea Zenga) ha smentito, una volta per tutte, le voci di una partecipazione del figlio alla prossima edizione di ‘Temptation Island 2021’, in coppia con la neo fidanzata Rosalinda Cannavò, conosciuta all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Mio figlio e Rosalinda non faranno Temptation Island. Non penso proprio che andranno. Lui ha già dato in questo senso e quindi sarebbe assurdo. Stanno vivendo il loro amore fuori in tranquillità e stanno bene così. Piuttosto al GF Vip mi sarebbe piaciuto vederlo da settembre insieme agli altri, lui sarebbe stato altri mesi lì dentro. Quella è un’esperienza che cambia il tuo modo di vedere le cose. Serve a chi sta dentro, ma anche a noi fuori. Senza il GF Vip non avremmo vissuto i nostri figli da fuori.