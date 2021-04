Andrea Zenga, la fake news sull’amante segreta

Una settimana fa, il profilo Twitter Angent__Beast ha lanciato una succosa bomba che riguarda Andrea Zenga, concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip 5’. La presenza di una terza donna adulta che avrebbe messo gli occhi sull’ex gieffino già prima della partecipazione al reality di Canale 5:

Sipario chiuso, luci spente: il dietro le quinte degli Zengavò. Vi avevo parlato di un 3° incomodo; c’è un’altra donna nella vita di Zenga? Sembrerebbe di sì. Ovviamente non posso rivelarne l’identità ma vi racconterò ulteriori dettagli. P.s. Giuliano non è sparito. Pare che una ricca donna matura milanese, molto conosciuta nel suo settore, abbia letteralmente perso la testa per Zenga. La conoscenza va avanti già da molto, è iniziata prima che lui entrasse nella casa. Infatti si vocifera che sia stata proprio lei a farlo arrivare al GFVIP.

Ma non è tutto: l’agente immobiliare, infatti, secondo l’account, sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima stagione di ‘Temptation Island’ in qualità di tentatore:

Ed ecco le famose palme: Temptation Island! Il manager di Zenga ha ricevuto una proposta per lui come tentatore. Strano vero? (Sicura la smentita a breve). Andrea vorrebbe qualcosa di più ambizioso ma non è esclusa la possibilità di una risposta affermativa alla fine #AgentSTT

Poche ore fa, durante una diretta Instagram, è arrivata la smentita del figlio di Walter Zenga e Roberta Termali: