Il centrocampista della Roma e la nota influencer si sarebbero già lasciati. Sì, tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti una forte crisi si sarebbe fatta sempre più pressante sul loro rapporto e a quanto pare i due al momento non starebbero più insieme. O per lo meno così lascerebbero intendere i loro corrispettivi profili Social. Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo infatti non si seguono più su Instagram. Inoltre, l’influencer ha anche rimosso tutte le foto di coppia dalla sua Gallery.

Se i fan già gridano alla strategia mediatica, c’è anche però chi pensa che tra i due giovanissimi l’amore sia ormai terminato. La rottura non è stata confermata al momento da parte della coppia. Di fatto, potrebbero anche essere semplicemente in crisi. Tuttavia, è più probabile che qualcosa tra i due si sia rovinato per sempre e che il loro rapporto ne abbia risentito e non poco. Soltanto a febbraio Chiara e Nicolò avevano debuttato insieme sui Social mostrando anche il loro tatuaggio a forma di cuoricino, che si erano tatuati entrambi proprio per consacrare il loro amore.

La loro storia aveva inoltre fatto sognare i fan in occasione di San Valentino, quando Chiara Nasti aveva anche spiegato: “Se ci fossimo conosciuti prima… Saremmo potuti stare insieme già da un anno”. Ora come proseguiranno le cose tra i due?

Quel che è certo è che i riflettori non si abbasseranno sul calciatore. Nicolò Zaniolo esce infatti da un periodo non poco tormentato per la sua vita privata. Soltanto lo scorso anno era entrato al centro delle polemiche dopo aver lasciato la sua fidanzata Sara Scaperrotta incinta. La giovane, classe 1998, ora è agli sgoccioli della gravidanza e sta per partorire. Zaniolo dal canto suo aveva chiarito la sua posizione specificando di esser stato molto chiaro nei confronti della ex fidanzata:

“Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché noi non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto” riporta Fanpage.

Ora che ne sarà di Chiara e Nicolò? La loro sarà solo una crisi oppure la storia è ormai superata?