Marco Maddaloni, il vincitore della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, si è schierato a favore di Fariba Tehrani. La madre di Giulia Salemi, infatti, come abbiamo visto nell’ultima puntata del reality show “isolano”, è stata al centro dell’attenzione per molto tempo, attaccata soprattutto da Valentina Persia ma anche da Gilles Rocca e Paul Gascoigne.

In un’intervista rilasciata a RTL 102.5, il judoka napoletano ha dichiarato che c’è stata fin troppa maleducazione nei riguardi di Fariba:

Non tollero quello che è accaduto nell’ultima puntata. Ho visto maleducazione, inutile negarlo. Non hanno dato la mano a Fariba, ci rendiamo conto?

Ricordiamo che Maddaloni ha avuto l’opportunità di conoscere da vicino Fariba Tehrani perché, in quest’edizione dell’Isola, il judoka ha ricoperto il ruolo di “salvavita” a Parasite Island, l’Isola nella quale la Tehrani e Ubaldo Lanzo hanno iniziato la loro avventura.

Sempre secondo Maddaloni, lo stilista e cromatologo è uno dei favoriti alla vittoria:

Potrebbe essere Ubaldo a vincere quest’edizione de L’Isola dei Famosi. Deve solo ritrovare la lucidità e la calma.

Come scritto in apertura, Fariba Tehrani è stata oggetto di un lungo attacco da parte di Valentina Persia, nel corso della decima puntata de L’Isola dei Famosi. L’attrice comica ha accusato la mamma di Giulia Salemi di essere una “manipolatrice”, augurandosi anche di non doverla incontrare mai più nella sua vita.

Sui social, sia Giulia Salemi che Pierpaolo Pretelli hanno trovato eccessivi questi attacchi.

Paul Gascoigne, inoltre, è stato protagonista di un gesto di cattivo gusto nei riguardi di Fariba, fingendo di utilizzare la sua foto, al momento delle nomination, come se fosse carta igienica.

Gilles Rocca, invece, è stato criticato dal pubblico per una battuta ritenuta poco elegante (“Non l’avevo riconosciuta. Nella foto è truccata e qui no…“).