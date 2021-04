Valeria Marini attaccata dall’ex fidanzato Gianluigi Martino: “La sua immagine si è appannata”

Valeria Marini macina un reality show dietro l’altro. Attualmente la giunonica ex valletta del Bagaglino è impegnata a Supervivientes, la versione in salsa iberica dell’Isola dei Famosi. Il reality show va in onda il giovedì contemporaneamente a quello italiano. La settimana scorsa la nostra versione è andata in onda in differita, per permettere a quella