Valeria Marini sempre più protagonista di Supervivientes, la versione in sala iberica dell‘Isola dei Famosi. Il reality show spagnolo va in onda lo stesso giorno del programma di Canale 5, tant’è che la scorsa settimana è andato in onda in differita. Una settimana prima invece non era andato in onda per lo stesso motivo.

La giunonica ex valletta del Bagaglino ha fatto molto parlare inizialmente per un presunto flirt con il concorrente Gianmarco Onestini, fratello di Luca del Grande Fratello Vip 2. Successivamente in maniera involontaria ha causato l’intossicazione alimentare di due sue compagne di avventura, in quanto aveva consigliato di mangiare crude le uova vinte per una prova ricompensa. Ha inoltre incontrato delle meduse alquanto pericolose nel corso della pesca dei granchi.

Nelle ultime ore invece si è tornati a parlare di Valeria Marini per una lite con Lara Sajen, cantante molto nota nella comunità transessuale. Le due hanno discusso in maniera molto animata.

Motivo del contendere un’altra concorrente, Sylvia Pantoja. La Marini a questo punto ha accusato quindi Lara Sajen di essere eccessivamente aggressiva con la Pantoja, apportando energie negative al resto del gruppo.

Alla fine della discussione invece Valeria Marini ha pensato di dare alla Sajen un bacio sulle labbra, lasciando attoniti gli altri concorrenti.

Ma solo qualche giorno fa la Valeria nazionale aveva litigato proprio con la Pantoja. Motivo del contendere stavolta un coltello. La cantante aveva aperto il cocco con il coltello sporco e la Marini l’aveva rimproverata, parlando un po’ in italiano e un po’ in spagnolo: “No Sylvia non usare questo, non è pulito: usa quest’altro. Con questo abbiamo fatto le lumache“.

La compagna,tuttavia, non aveva capito subito cosa la Marini le stesse dicendo e a quel punto l’italiana le ha levato il coltello dalle mani. Un gesto che non è affatto piaciuto alla compagna di avventura, che ha sbottato: “Sei nervosa! O mio Dio ma non si può fare niente qua. Dai Valeria, fallo tu, puliscilo tu. Sei pazza!”.

Foto: account Instagram Valeria Marini