Gossip: tutte le notizie del 22 aprile 2021

Akash Kumar, ospite de ‘Il Punto Z’, ha parlato brevemente del suo flirt con Giovanna Abate. Rientrato dall’Honduras dopo l’esperienza come naufrago de ‘L’Isola dei Famosi 15’, il modello non vuole più vedere accostato il proprio nome a quello dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’:

Per me quella persona non esiste, la mia storia di sette anni è stata una ragazza normalissima, che non ho mai nominato perché non mi interessa il gossip. Io sono sono single, con Giovanna ho avuto qualcosa, ma non è nata una cosa specifica.