Alessandra Amoroso a Il Punto Z: “Sono single”

Ospite della terza puntata de ‘Il Punto Z’, il programma di interviste, condotto da Tommaso Zorzi, ogni mercoledì, alle 20:45, in collegamento telefonico, Alessandra Amoroso che, ha annunciato solo pochi giorni fa l’uscita del suo nuovo single, Sorriso grande.

A Il Punto Z come prima cosa ricorda la protesta dei 1000 Bauli a Piazza del Popolo, a cui ha partecipato, svoltasi nella capitale, qualche giorno fa; per non dimenticare i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori del settore, fermi da oltre un anno. Poi, l’interprete salentina rivolge parole d’affetto nei confronti della sua fan base e la definisce una grande famiglia ‘capace di farmi rialzare anche nei momenti difficili’; continuando l’intervista Alessandra si dichiara single ‘perché è meglio single che mal accompagnata. In questo momento mi sto prendendo tutto il bello che mi sta arrivando e me lo tengo solo per me…’.

La cantante, per diverso tempo, è stata legata sentimentalmente al produttore musicale, Stefano Settepani.

Tommaso Zorzi e Alessandra Amoroso, prima di salutarsi hanno duettato sulle note di Sono le tagliatelle di nonna Pina.

Tra gli ospiti di questo nuovo appuntamento, anche Akash Kumar, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi 15’ e Sonia Bruganelli, felice per il successo, in prima serata, di ‘Avanti un altro’. Il vincitore del ‘Grande Fratello Vip 5’, domenica 25 aprile 2021, sarà la guest star d’eccezione del quiz condotto da Paolo Bonolis.