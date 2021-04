Akash Kumar a Il Punto Z: “Il colore degli occhi è vero. Ho mentito nell’usare nomi falsi”

Tra gli ospiti della terza puntata de Il Punzo Z, il programma di interviste condotto da Tommaso Zorzi, ogni mercoledì, a partire dalle 20:45, su Mediaset Play, Akash Kumar racconta, per la prima volta, la propria verità, rivelando di aver regalato a Elisa Isoardi due mila euro di vestiti e di essersene pentito.

Le rivelazioni durante l’intervista continuano e senza mezzi termini il modello indiano dichiara:

Il colore dei miei occhi è assolutamente vero, mentre ho mentito nell’usare nomi falsi, consigliato dai miei agenti. Oggi, uso quello vero Akash e punto al cinema e a Hollywood.

Per Akash il vincitore dell’Isola dei Famosi può essere solo Paul Gascoigne ‘l’unico vero’. Akash dice di essere single e della sua ex relazione con la tronista Giovanna Abate, non vuole parlare.

Akash Kumar: la scheda ufficiale de L’Isola dei Famosi 15

Occhi color ghiaccio e fisico scolpito, si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Nato a Nuova Delhi, da padre indiano e madre brasiliana, si trasferisce in Italia per intraprendere una carriera di successo nel mondo della moda che lo ha visto protagonista di numerose passerelle nazionali ed internazionali.

Il suo sogno nel cassetto? Diventare un grande attore e lavorare nel mondo del cinema. Nonostante la sua popolarità, si ritiene una persona molto riservata, pratica quotidianamente la meditazione e il suo idolo è il politico e filosofo indiano Mahatma Gandhi.