Raimondo Todaro: la verità sul rapporto con l’ex moglie Francesca Tocca

Appena sette giorni fa, Raimondo Todaro, maestro di ‘Ballando con le stelle’ e coreografo de ‘Il cantante mascherato su Rai1, è intervenuto, in collegamento da casa, in qualità di giudice speciale di una gara di ballo tra i danzatori del serale di Amici 20′. Intervistato dal magazine ‘Di Più Tv’, in edicola questa settimana, il ballerino ha espresso la propria gioia per essere stato chiamato da Maria De Filippi a ricoprire questo prestigioso ruolo:

Sono stato molto contento di accettare questo ruolo di giurato per un giorno ad Amici. Non ho idea se mi chiameranno ancora.

Sono bastate le dolci parole rivolte alla figlia Jasmine (grande appassionata del talent show di Canale 5 e dei suoi allievi) e all’ex moglie Francesca Tocca (da diversi anni, nel corpo di ballo dei professionisti di ‘Amici’) per far sperare i fan di un ritorno di fiamma:

Ci siamo lasciati di comune accordo. Siamo separati, ma continuiamo a essere uniti. All’epoca sbagliammo, Francesca e io, a non dire che ci eravamo lasciati già da tempo. Abbiamo dato modo alle malelingue di sparlare.

Raimondo e Francesca sono la testimonianza diretta che, due genitori, che si sono voluti bene, possono restare in rapporti cordiali e affettuosi per il bene della piccola di casa.