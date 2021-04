Giulia Salemi: “Pierpaolo Pretelli? Mi fa sentire una donna amata e desiderata”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ad oltre un mese dalla finale del ‘Grande Fratello Vip 5’, la coppia è felice ed innamorata. Messe da parte le ruggini con le rispettive famiglie, la giovane influencer, in queste settimane, si sta vivendo, a pieno, la sua relazione con ‘l’uomo migliore che abbia mai conosciuto’ come rivelato, al magazine ‘Diva e donna’, in edicola questa setttimana.

Nella lunga intervista a cuore aperto, la giovane conduttrice non è pentita di aver bruciato le tappe con il neo compagno. Ha, infatti, conosciuto anche il figlio dell’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, Leonardo, nato dal matrimonio con l’attrice cubana, Ariadna Romero:

Lui è fondamentale nella mia vita, mi aiuta tanto a piacermi. Mi fa sentire una donna amata e desiderata.

Archiviate le relazioni del passato (in particolare quella chiacchieratissima con Francesco Monte), Giulia Salemi, a distanza di tempo, è sicura di aver incontrato il principe azzurro:

Il destino me l’ha fatto incontrare. L’anima gemella.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli difendono Fariba Tehrani

Nelle scorse ore, l’ex gieffina ed il fidanzato hanno difeso sui social, Fariba Tehrani dagli attacchi di Valentina Persia, Ubaldo Lanza e Paul Gascoigne durante l’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famsosi 15’:

Che schifo. Buonanotte #isola #faribona

Non entro nel merito della questione… ma l'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata ? … #faribona #isola — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 19, 2021

Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata ? …

#faribona #isola

Ma io penso che l’educazione non bisogna perderla mai, capisco la fame… ma è pur sempre un gioco! #prelemi #faribona #isola — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) April 19, 2021

Ma io penso che l’educazione non bisogna perderla mai, capisco la fame… ma è pur sempre un gioco! #prelemi #faribona #isola