Giorgia: “Emanuel Lo? Facevo di tutto per allontanarlo da me. E’ stato bravo, ha avuto pazienza”

Giorgia, che il prossimo 26 aprile, compirà 50 anni, ha svelato, per la prima volta, un aspetto inedito del suo rapporto con il compagno Emanuel Lo, a cui è legata sentimentalmente da quasi sedici anni. La coppia ha avuto un figlio, Samuel, nato il 18 febbraio 2010.

La cantante, intervistata dal magazine ‘F’, ha confessato come è nata la relazione con il coreografo:

All’inizio facevo di tutto per allontanarlo da me. Otto anni di meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarò decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura. Mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta, come dice Emanuel, e lui è stato bravo, ha avuto pazienza. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa. Lì ti cambia la vita, perché la gelosia nasconde l’insicurezza. Ma anche il tempo è maschilista, dovremmo cambiare questa idea che l’uomo invecchiando diventa figo e la donna brutta, dovremmo riabituarci a guardare una faccia con le rughe, perché sono belle… E mentre dico queste verità al telefono con lei sto facendo ginnastica facciale per tirare su le guance (ride).