Elisa Isoardi: “L’Isola dei Famosi 15? E’ stata durissima”

Elisa Isoardi, rientrata in Italia dopo essersi ritirata da ‘L’Isola dei Famosi 15’ per un problema agli occhi, ha affidato, al magazine ‘Oggi’, in edicola questa settimana, le proprie emozioni a caldo:

E’ stata durissima. Ho fatto il mio percorso all’Isola dei famosi liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose. La più importante? Che si può fare tranquillamente a meno del superfluo, ma dei sentimenti no: quelli li sognavo in ogni singolo momento.

Il primo messaggio di Elisa Isoardi sui social dopo il ritiro da L’Isola dei Famosi 15

La conduttrice, che, tra qualche mese, potrebbe tornare in tv con un ruolo da protagonista, qualche giorno fa, ha postato il suo primo messaggio sui social per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute: