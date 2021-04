Neanche il tempo di inaugurare il programma che a Supervivientes che è in corso il primo flirt della stagione. All’Isola dei Famosi iberica che ha esordito giovedì scorso su Telecinco si sarebbe verificato un interessamento di Gianmarco Onestini nei confronti di Melyssa Pinto.

Il ragazzo è reduce dalla vittoria de El Tiempo del Discuento, spin off del Gran Hermano Vip. In quell’occasione, Onestini aveva legato con Adara Molinero, storia d’amore che si sarebbe rivelata determinante ai fini della vittoria del reality show. La liaison tuttavia è finita male. La ragazza lo ha accusato di voler fare ritorno in Italia per un motivo del tutto ignoto

La scorsa settimana invece Gianmarco Onestini, che vanta su Instagram ben 781mila follower, è approdato in Honduras. La location è la stessa del cugino italiano, tant’è vero che giovedì L’Isola dei Famosi italiana di Canale 5 non è andata in onda proprio in quanto condividono la stessa location, la Palapa dell’Honduras.

Anche Valeria Marini, concorrente di Supervivientes, avrebbe messo gli occhi sul giovane, rivelando che le sarebbe piaciuto dormire con lui.

Ma chi è Melyssa Pinto? La ragazza è abbastanza nota in Spagna per aver partecipato al dating show Mujeres Y Hombres. Si tratta dell’adattamento iberico del programma Uomini e Donne, che in Spagna è stato soppresso per bassi ascolti.

Nel programma Melyssa Pinto è stata prima corteggiatrice e in un secondo tempo tronista. Per la cronaca scelse Tom Brusse. Il prescelto poi la tradì a La Islas de Las Tentaciones, con il falò chiarificatore che servì a ben poco (lui preferì andarsene con la tentatrice). Ironia della sorte, Brusse è nel cast di Supervivientes.

Gianmarco Onestini è il fratello di Luca Onestini, concorrente del Grande Fratello Vip 2. In quell’occasione il ragazzo si fidanzò con la modella Ivana Mrazova.

Foto: account Instagram Gianmarco Onestini