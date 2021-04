Fedez ha ricevuto un regalo molto speciale. In realtà, il presente non era rivolto a lui, ma al primogenito Leone, che si è visto recapitare a casa il fumetto di Superleo. Si tratta di un fumetto molto particolare, in quanto è interamente dedicato al bambino, immaginato come un supereroe.

Il fumetto porta la firma dei disegnatori Gabriele Nicosia e Simix, che Fedez ha ringraziato personalmente in una serie di Instagram Stories. Il cantante di Bella storia mostra le pagine del volume, facendo vedere come sono rappresentanti anche lui stesso (“Mentre dormo con la bava alla bocca“, fa notare ironico), la moglie Chiara Ferragni e l’ultima arrivata, la piccola Vittoria. Proprio la Ferragni,si è commossa alla vista di Superleo. Qualche giorno fa aveva denunciato il vaccino alla nonna di Fedez solo dopo un post sui social, si è commossa alla vista di Superleo.

Nelle Stories successive si vede proprio il piccolo Leone armeggiare il libretto. Il bambino quindi a nemmeno 5 anni di età diventa il protagonista di un fumetto. Il padre commenta sul social network sul quale vanta 12 milioni di follower:

“Sono quasi commosso, è un fumetto vero. C’è Leo con i superpoteri, casa nostra, la Mati e alla fine ci sono mamma e papà che dormono e la sorellina. Bellissimo. Grazie Gabriele Nicosia e Simix”.

Intanto, per Fedez è un periodo d’oro. Il cantante si gode il successo di Chiamami per nome, che in duetto con Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2021 si è aggiudicato il disco di platino. Tutto questo nonostante le polemiche del Codacons, che non avevano affatto gradito l’ingerenza della moglie Chiara Ferragni, che la sera della finale aveva lanciato un appello al televoto (al fotofinish per la cronaca vinsero i Maneskin con Zitti e buoni).

Il cantante inoltre è insieme a Mara Maionchi il conduttore di Lol – Chi ride è fuori, il comedy show targato Amazon Prime Video che giovedì 8 aprile dopo 6 puntate ha incoronato il suo vincitore. Il programma è stato molto apprezzato sul web e le critiche sono state davvero pochissime.

Foto: account Instagram Fedez