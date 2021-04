Gossip: tutte le notizie del 9 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 9 aprile 2021

Carolyn Smith, presidente di giuria di ‘Ballando con le stelle’, in una lunga intervista ad ‘Oggi’, si è schierata con Alessandra Celentano, attaccata, spesso, sul web, per i giudizi taglienti al serale di ‘Amici 20’:

La prima cosa che dico è: guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo. Aggiungo che Alessandra è una vera insegnante e la sua carriera è stata strepitosa, come sappiamo. Anzi, ha preso in mano il nuovo progetto di Amici e lo ha reso fantastico. Leggo tutto quello che scrivono di negativo su di lei e mi dà molto fastidio, soprattutto che i ragazzi scrivano cattiverie senza sapere quello che stanno scrivendo. Invece dovrebbero capire chi è Alessandra e che cosa sa fare. Alessandra fa benissimo a esprimere se stessa, anzi io farei di peggio: se fossi lì mi avrebbero già cacciata!

Daniela Martani e Akash Kumar contro Andrea Cerioli

Daniela Martani e Akash Kumar, reduci dall’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, hanno attaccato, durante una diretta Instagram, Andrea Cerioli. Ecco le parole dell’ex naufraga del programma condotto da Ilary Blasi:

Se devo dirvi un’altra cosa è molto nervoso, sta sempre con sta gamba che trema e gli si muove, non sta un attimo calmo. Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente. Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece poi… lui dice che è ingrassato ultimamente. A me del suo fisico non me ne importa nulla, però insomma. Invece Akash Kumar è bello dal vivo e altrettanto in foto, lui è senza trucco e senza inganno.

Anche il modello italiano-indiano-brasiliano ha rincarato la dose:

Direttamente da Uomini e Donne grazie a Maria De Filippi. Come fa ad avere tutti i follower? Ha fatto il tronista vedi tu. Però è stato molto vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia e giù!

Jeda, fidanzato di Vera Gemma, concorrente in un reality? Il gossip

Jeda, fidanzato di Vera Gemma, non esclude di poter partecipare ad un reality in qualità di concorrente. La confessione inaspettata in una lunga intervista a ‘Novella 2000’:

Non sarebbe una cattiva idea! In realtà sono un manager musicale, ho una forte passione per la musica, lavoro con artisti rap. La tv mi piace ma non cerco popolarità. Vado in studio principalmente per motivare la mia compagna. Certo, se dovesse arrivarmi una proposta televisiva, accetterei senza problemi. Mi piacerebbe proprio partecipare all’Isola!