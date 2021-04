All’Isola dei Famosi 2021 ci sarebbe del feeling tra Awed e Beatrice Marchetti. Lo youtuber ha accolto con molto favore la new entry del reality show di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Il giovane ha voluto farle vedere il posto allo scopo di poter passare più tempo possibile con lei.

In tutto questo Fariba Tehrani sostiene che tra i due stia nascendo qualcosa. Awed effettivamente ammette di trovare molto carina la modella. A questo punto è lecito chiedersi se la ragazza ricambierà.

L’arrivo della Marchetti ha in un certo senso rivitalizzato Awed. Il giovane si era inimicato il gruppo quando Vera Gemma era nel gioco. In un secondo tempo si è rappacificato con molti di loro. Vera Gemma tuttavia non ha gradito.

L’influencer da oltre 1,7 milioni di follower su Instagram così si augura di poter approfondire la sua conoscenza con Beatrice tra nuotate elezioni di dialetto napoletano.

Lo youtuber sta assumendo un doppio atteggiamento per quanto concerne il suo interesse per la ragazza. Con gli altri concorrenti non conferma il suo interesse per la Marchetti. In confessionale invece ha dichiarato:

“Beatrice mi piace. Ho deciso come prima uscita di coppia di portarla sugli scogli a farle vedere come si pesca. Siamo andati, lei ogni tanto si teneva a me perché ha visto un uomo virile sul quale poteva far breccia”.

Delle affermazioni piuttosto pesanti, ma l’influencer sembra molto convinto delle sue parole. La modella non dovrebbe avere il cuore occupato, almeno secondo quanto dicono i bene informati. Probabile dunque che possa avvicinarsi al ragazzo. Qualora dovessero fidanzarsi, si tratterebbe della prima coppia ufficiale nata nel corso di questa edizione dell‘Isola dei Famosi 2021. Una stagione che non sta regalando finora particolari scossoni e vere e proprie polemiche. A parte una frase dello stesso Awed detta ad Andrea Cerioli ma riferita alla naufraga Fariba Tehrani.