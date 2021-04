Awed nuovamente nella bufera. Il giovane influencer concorrente del reality show L’Isola dei Famosi ha stretto un’alleanza con Vera Gemma. Successivamente si è mostrato più integrato al gruppo all’indomani della sua eliminazione. Adesso però il ragazzo è nel mirino dei telespettatori per un commento alquanto inelegante su Fariba Tehrani.

Lo youtuber da oltre un 1,7 milioni di follower su Instagram e la figlia del regista Giuliano Gemma all’Isola dei Famosi avevano legato davvero parecchio in Honduras, a tal punto talvolta di inimicarsi il resto del gruppo. Dopo che Vera era stata eliminata, comunque, Awed si è pentito e ha chiesto a scusa ad alcuni tra i concorrenti, tra i quali Francesca Lodo e Gilles Rocca. Vera non ha apprezzato questo gesto. Quest’ultimo era stato oggetto di critiche da parte dell’opinionista del programma di Canale 5 Elettra Lamborghini. Il motivo? A causa delle sue maniere rudi utilizzate con il gentil sesso.

Tuttavia l’influencer Awed ha pronunciato delle frasi poco eleganti sul conto di Fariba Tehrani, madre della concorrente del Grande Fratello Vip 5 (e 3) Giulia Salemi. La concorrente, dopo il soggiorno su Parasite Island con il cromatologo Ubaldo Lanzo, è entrata nel cast ufficiale, con il gruppo che le ha tributato un’ottima accoglienza.

Il giovane ha detto ad Andrea Cerioli:

“’È sempre con le te**e di fuori. In testa ha la mia maglia. Comunque l’ormone a zero. L’altra volta era a fianco a me nuda con il seno di fuori, ho aperto un occhio, l’ho chiuso e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarglielo”.

L’ex tronista Andrea Cerioli ha tentato con una certa eleganza di cambiare il discorso, probabilmente per non finire anche lui nelle polemiche. I commenti dello youtuber hanno generato un’ondata di sdegno da parte degli utenti del web e anche alcuni dei suoi supporter sarebbero arrivati a chiedere la squalifica per Awed.

Foto: account Instagram Awed