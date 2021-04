Gossip: tutte le notizie del 3 aprile 2021

Tutte le principali di gossip di oggi sabato 3 aprile 2021

Vera Gemma de ‘L’Isola dei Famosi 15’, naufraga di Playa Esperanza con Mireya Stabile, ha scoperto che l’amico Awed ha chiesto scusa al resto del gruppo. La reazione dell’attrice è tutt’altro che serena:

Non capisco Awed di cosa si sia pentito e scusato con gli altri. Soprattutto visto che è stato minacciato. Io mai avrei chiesto scusa a loro. Avrei detto: ‘Ragazzi azzeriamo, ricominciamo dall’inizio’. Ma pentito di cosa? Gli auguro il meglio però non lo so se ho tutta questa voglia di rivedere un uomo così pentito.

Rosalinda Cannavò, ospite di ‘Casa Chi’, con il fidanzato Andrea Zenga, ha confessato di aver riallacciato i rapporti con Stefania Orlando, sua compagna di viaggio all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

L’ho sentita anche oggi. Io comunque voglio bene a Stefania, lei anche ne vuole a me. Mi ha scritto delle bellissime parole quindi… basta il GF è finito ragazzi. Andrea ha un rapporto bellissimo con Stefania e quindi non mi attacco a delle piccole cose.

Andrea Zelletta, attraverso una serie di Instagram Stories, ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di furto e di un’aggressione. Ecco il suo racconto:

Voglio raccontarvi due cose che mi sono successe in questi giorni. Una settimana fa scendo di casa, erano le 9 di mattina e dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco mentre stavo per entrare in macchina si avvicinano tre uomini che cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto. Per fortuna ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e di mettere la sicura. E lì non è successo niente perché se ne sono scappati.

Ieri sera, era forse mezzanotte, dovevo portare Gigi (il cane, ndb) giù perché doveva fare i suoi bisognini. Vedo in lontananza un uomo che si avvicinava e barcollava. Visto che vedo che è più di là che di qua, entro dentro il portone. Appena entro, lui si avvicina al portone e comincia a dare calci e pugni contro la vetrata e stava quasi rompendo il vetro. Tutto questo per dire che noi abitiamo vicino alla stazione centrale e la zona non è affatto raccomandabile ed è sempre peggio. Quando ero dentro il Grande Fratello ero molto preoccupato per Natalia.