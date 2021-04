Gossip: tutte le notizie del 4 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 4 aprile 2021

Tommaso Stanzani, primo eliminato dall’ultima puntata di ‘Amici 20’, intervistato da WittyTv, si è lasciato andare ad alcune confessioni molto intime sul suo percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi fino all’accesso al serale:

Son davvero felice perché entrando comunque in una competizione non si riesce sempre ad essere se stessi al 100%, ma son felice che comunque che i professori e anche i miei compagni sono riusciti a conoscere il vero me. Son felice di essere riuscito a lasciare qualcosa a loro, come loro hanno lasciato qualcosa a me.

Io all’inizio quando sono entrato qui dentro ero molto introverso per la paura di sbagliare o per l’ansia di fare ciò che mi piace, i miei insegnanti sono riusciti a tirar fuori la parte più chiusa di me. Non mi aspettavo di arrivare al serale, già tre puntate per me sono tantissime.

Ai ragazzi che restano auguro di trovare energia positiva sempre e di aiutarsi a vicenda. A me auguro di capire bene il percorso che voglio fare e come mi sono messo in testa di entrare qui dentro, voglio continuare a studiare e pormi nuovi obiettivi.