Sembra proprio un’impresa impossibile quella che Paolo Brosio sta cercando di portare al suo compimento con sua madre. Tra pochi giorni Anna Marcacci compirà 100 anni e, arzilla più che mai, è stata inviata da Barbara d’Urso a Domenica Live nella puntata di oggi, 4 aprile 2021.

Brosio è andato in trasmissione in compagnia della sua attuale fidanzata Marialaura De Vitis. I due si conoscono da alcuni mesi, ma la relazione è venuta fuori da poco. La storia è stata ampiamente discussa e il dibattito sul fatto che Brosio (64 anni) stia con una ragazza di 42 anni in meno ha già infiammato altri talk show. Ricordiamo infatti che il giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, recentemente ha dovuto affrontare le 5 sfere a Live non è la d’Urso.

La coppia sta vivendo felicemente la sua storia d’amore nonostante i detrattori non ci vedano nulla di sincero in loro. Ancor più clamoroso però è la dichiarazione della madre di Paolo che, salutata da Marialaura, ha reagito male alla visione della ragazza. La signora Anna non ha freni contro suo figlio e la fidanzata:

Non accetto niente di cose improvvisate, oggi sì e domani no. Io sono all’antica. Il matrimonio è una cosa seria, molto seria. Improvvisazioni niente, ponderatezza sì. Fate le cose pensando a cosa si fa.

In studio gli ospiti sono rimasti ad ascoltare la donna, compreso Brosio che ha cercato di interrompere sua madre chiedendole “Ma cosa stai dicendo?“. E’ il gelo totale, un silenzio pieno di imbarazzo lascia tutti di stucco e Barbara d’Urso prova a cambiare argomento velocemente.

Domenica Live, Paolo Brosio: “Mia mamma farà il vaccino quando vorrà”

In effetti poco prima l’argomento madre era legato al covid e ai vaccini. La mamma di Paolo Brosio, nonostante il nuovo traguardo raggiunto, non è stata ancora vaccinata proprio per scelta del figlio: