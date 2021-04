La sua permanenza sull’Isola dei Famosi è durata poco tempo, ma il suo ritorno in Italia fa più rumore. Il Visconte Ferdinando Guglielmotti, primo eliminato ufficiale dall’Isola dei Famosi è stato ospitato oggi a Domenica Live, da Barbara d’Urso. Su di lui aleggia un giallo a tinte ‘choc’ per un certo feeling con la conduttrice del programma.

Facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa, durante un talk di Pomeriggio cinque, Giovanni Ciacci (che sarebbe dovuto approdare sull’Isola ma per via del Covid non è potuto andare) ha rivelato del retroscena sulla vita sentimentale del Visconte:

Ha un amore folle per una persona, non possiamo dire chi è perché ne rispettiamo la privacy. Poi ha un amore da ragazzino, per una ragazza, che si tira dietro da una vita, tra lascia, prendi e molla. Ma ora ama una donna che lo rifiuta

La regia indugiava sul volto di Barbara d’Urso che, più delle altre volte, si è lasciata sfuggire delle smorfie che potevano essere anche facilmente interpretabili. Il visconte Ferdinando una volta entrato in studio si è inginocchiato alla conduttrice baciando il pavimento: “Sono a casa tua e ho voluto salutarti come ti saluto ogni volta che vengo a casa tua“.

Barbara, dopo aver lanciato un servizio in cui Striscia la Notizia parla della presunta liason nella sua rubrica Spetteguless., rientra in studio con un volto a metà fra il divertito e l’imbarazzato chiedendo all’ex naufrago: “Sei innamorato di me?” lui risponde: “Follemente“, seconda domanda: “Io ti ho rifiutato sì o no?” risposta: “Sono dieci anni che mi rifiuti“.

E prosegue:

Mia madre dice che sei l’unica donna completa che io abbia mai conosciuto. Il mio corteggiamento è proseguito, anche perché non ho mai visto la D’Urso con un fidanzato, quindi la porta è sempre aperta. Noi passiamo i tre mesi estivi, una sera sì e una sera no, insieme, con altri amici.

Sono altrettante chiare le intenzioni di Barbara che lo liquida:

Se intendo continuare con questo rifiuto? Assolutamente sì. Ha raccontato la verità. Il Visconte si era follemente innamorato di me. Io lo rifiutai e siamo diventati amici. Abbiamo amici meravigliosi in comune. Punto e basta. Se vuole una conduttrice c’è la Isoardi che prima o poi esce dall’Isola. Devi essere felice di essere un mio amico. L’amicizia è più importante dell’amore. Gli amori finiscono, l’amicizia rimane. Fattene una ragione.

Il Visconte Ferdinando non ha possibilità con la d’Urso, dovrà mettersi la sua anima (nobile) in pace.