Gossip: tutte le notizie del 5 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 5 aprile 2021

Fabio Volo, intervistato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, ha commentato, positivamente, il debutto, al cinema, di Giulia De Lellis. I due neo colleghi sono protagonisti di Genitori vs Influencer, il film, diretto da Michela Andreozzi, trasmesso da Sky Cinema e in streaming su Now Tv:

Si è rivelata molto più naturale lei di altre attrici che interpretavano una come lei. È stata brava. Giulia è molto autoironica, è piacevole lavorare con lei sul set.

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese si sposano? Il gossip

Roberto Alessi, direttore di ‘Novella 2000’ e giornalista di ‘Libero’, ha rivelato un succoso retroscena che riguarda una delle coppie più paparazzate degli ultimi mesi ovvero quella formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due innamorati diventeranno genitori entro l’estate ma prima, secondo l’informatissimo cronista, potrebbero esserci le nozze ufficializzate dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala:

Spinalbese, ha lasciato la sua professione di parrucchiere per Belen Rodriguez, e ha fatto bene. Si amano all’inverosimile, lei è la bellezza scesa sulla terra ed è pure simpatica. Lui non la fa certo sgurare. (…) Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l’abito buono.

Sossio Aruta scartato dal cast de L’Isola dei Famosi 15

Sossio Aruta, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha spiegato i motivi per cui, secondo il suo parere, sarebbe stato escluso dalla rosa dei naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 15’: