Belen Rodriguez potrebbe risposarsi a breve. Dopo il matrimonio con Stefano De Martino, la modella argentina sarebbe in procinto di rimettere l’abito bianco per il fidanzato Antonio Spinalbese. La coppia aveva fatto intuire qualcosa di simile qualche giorno fa.

A dichiararlo è il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e penna del quotidiano Libero:

“È pazza di lui e lui di lei. Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l’abito buono”.

La conduttrice sudamericana è attualmente incinta e come dichiarato a Verissimo aspetta una bambina che chiamerà Luna Marie. Si tratta del secondo figlio per Belen Rodriguez, dopo Santiago, frutto dell’amore con il ballerino e conduttore televisivo di Made in Sud e Stasera tutto è possibile (entrambi in onda su Rai2), Stefano De Martino. I due si erano sposati nel 2013, per poi lasciarsi e ritornare insieme. Nel 2020 la rottura definitiva, con Belen, 36 anni, che poi si è fidanzata con il giovane parrucchiere milanese, di anni 25. L’ex marito secondo voci di corridoio avrebbe rapporti abbastanza freddi con il nuovo fidanzato dell’ex moglie.

Belen e Antonio hanno da subito iniziato a fare sul serio. A tal punto che per la coppia si parla di fiori d’arancio prima che possa vedere la luce la loro bambina. La stessa Rodriguez nelle sue apparizioni televisive non ha fatto mistero del rapporto con l’hair stylist, mostrando alcune sue foto nel corso dell’ospitata a C’è posta per te di Maria De Filippi. In quell’occasione la modella argentina aveva dato consigli di seduzione alla comica Luciana Littizzetto. Belen fu ospite di quella puntata con Gemma Galgani, Veronica Peparini e Andrea Muller, direttamente dai programmi Uomini e Donne e Amici.

Foto: account Instagram Belen Rodriguez